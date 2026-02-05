La comisión de fiestas de Villamanín (León) advierte que la compra o venta de papeletas premiadas no adelantará el cobro

Imagen del número premiado con el 'Gordo' de la Lotería de Navidad, repartido en Villamanín (León). - COMISIÓN DE FIESTAS DE VILLAMANÍN

LEÓN, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comisión de fiestas de Villamanín (León) ha hecho público un comunicado en el que advierte que la compra o venta en este momento de papeletas premiadas con el 'Gordo' de la Lotería de Navidad "no adelanta el cobro ni da ninguna ventaja".

Tras saber que en los últimos días algunas personas están siendo contactadas para comprar o vender papeletas premiadas, ha recordado que el cobro del premio "está sujeto a controles legales de identificación y trazabilidad, para control fiscal", además de tener que contar con la normativa de prevención de fraudes y blanqueo de capitales, lo que exige poder acreditar "con claridad" quién es el titular "real" de la papeleta y cómo se adquirió la misma.

Asimismo, ha avisado de que las transmisiones posteriores sin documentación suficiente "pueden quedar bloqueadas o dar lugar a incidencias". "Por ese motivo pedimos prudencia y responsabilidad", ha apuntado en un comunicado publicado en redes sociales.

En este sentido, ha prevenido de que el Código Penal sanciona las conductas dirigidas a ocultar o encubrir el origen real de un premio o a interponer personas para dificultar su identificación como perceptor efectivo. El artículo 301.3 del Código Penal castiga incluso el blanqueo de capitales por imprudencia, es decir, aunque no exista intención directa de cometer el delito.

Al respecto, ha añadido que, a diferencia del blanqueo doloso, no es necesario demostrar que el autor tenía conocimiento específico del origen delictivo de los bienes, o dinero cobrado, sino que bastará con acreditar su falta de diligencia. A ello hay que añadir que la Inspección de Hacienda, por no poder acreditar el origen de los fondos, reclamará impuestos y además sancionará.

TRANSMISIONES, "CON LAS MÁXIMAS GARANTÍAS"

En todo caso, ha recomentado que, si pese a ello alguien decide transmitir una papeleta, se haga "con las máximas garantías", mediante un contrato formal de cesión de derechos de crédito, con pagos que no sean en efectivo y dejando constancia documental suficiente, y en su caso, liquidación en Tributos de la Junta de Castilla y León.

Por otra parte, la comisión de fiestas ha vuelto a solicitar a los portadores de papeletas que no envien fotografías de las mismas ni documentación personal por WhatsApp ni por email. "Y, sobre todo, no enseñéis vuestra papeleta a nadie, ni aunque os diga que viene de parte de la Asociación, de la comisión o del despacho. Nadie está autorizado a pediros la papeleta por privado, ni a pediros claves, códigos, transferencias, comisiones ni tasas para registrar o cobrar. El único canal válido es la web oficial y los días presenciales anunciados", ha subrayado.

REGISTRO PRESENCIAL

En cuanto al el registro presencial de papeletas, se podrá realizar en el Workcenter (antiguas escuelas) de Villamanín el próximo día 11 de febrero de 17.00 a 19.00 horas y el sábado 21 de febrero de 12.00 a 14.00 horas. En la capital leonesa se podrá llevar a cabo en las oficias de ZeLeón, en el número 7 de la calle Corredera el jueves día 12 de febrero de 9.00 a 11.00 horas.

Además, ha tenido palabras de agradecimiento para todas las personas que se han registrado y han aceptado el convenio y ha precisado que en estos momentos ya se ha registrado más de un tercio de las papeletas, "con una aceptación masiva".

Finalmente, ha extendido su agradecimiento a quienes han hecho llegar mensajes de ánimo y confianza a través del campo de observaciones de la plataforma; a quienes han expresado que estarían dispuestos a firmar el convenio sin que los miembros de la asociación tuvieran que renunciar al premio y a todas las personas que comparten el deseo de que la situación se normalice y de que Villamanín "vuelva a ser un lugar de convivencia, tranquilidad y paz". "Este apoyo refleja la generosidad, el compromiso y el espíritu constructivo de la comunidad que participa", ha concluido.