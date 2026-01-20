Comisión de fiestas de Villamanín (León) cobra los 26,5 millones y en los próximos días se podrá reclamar el premio

Imagen del número premiado en el Sorteo de Navidad de la Lotería, repartido entre los vecinos de Villamanín (León) a través de participaciones de la Comisión de Fiestas. - COMSIÓN DE FIESTAS DE VILLAMANÍN

LEÓN, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Fiestas de Villamanín (León) ha hecho público un comunicado en el que manifiesta que ya ha cobrado los 26.568.000 euros correspondientes al premio del Sorteo de Navidad de la Lotería y previsiblemente durante esta semana la plataforma web de registro de premiados esté ya operativa o, "como mínimo", muy avanzada y en pruebas finales de seguridad para que los premiados puedan reclamar el importe.

El importe cobrado se corresponde con los décimos premiados con la Lotería del Gordo de la Navidad, que ascienden a 81, tras extraviarse un talonario correspondiente a décimos que se habían vendido.

En cuanto la web esté abierta, según se explica en el comunicado, comenzará el registro de participaciones, un paso "obligatorio" para poder reclamar y cobrar el premio a través del procedimiento gestionado por la Asociación. "Es la forma segura y ordenada de identificar a los titulares, evitar duplicidades y fraudes, y cerrar el listado con garantías", ha añadido.

En este sentido, señala que se fijarán días en los que se podrá hacer el registro de forma presencial y con ayuda tanto en Villamanín como en León para quienes lo necesiten o no puedan registrarse por medios digitales.

Igualmente, recuerda que el plazo de registro y reclamación de papeletas finalizará el día 22 de marzo de 2026 a las 24.00 horas y después de esa fecha "caducará el derecho".

LAS DOS OPCIONES

A través de la plataforma web se ofrecerán dos opciones. La primera consiste en adherirse al convenio debatido en la asamblea del 26 de diciembre de 2025, con la minoración provisional del 10 por ciento aproximada sobre el premio neto de cada papeleta. La segunda opción supone no adherirse al convenio y reclamar de forma íntegra el premio, por la vía que considere oportuno el reclamante.

"La plataforma emitirá una comunicación para que quede constancia de que ello puede implicar litigios, costes inciertos y plazos más largos, así como afectar al calendario de pagos de todos los premiados", puntualiza, en referencia a la posibilidad de que existan reclamaciones del premio íntegro sin acogerse al convenio.

La comisión de fiestas indica que en ambos casos el registro se hará con foto de las papeletas y la firma del portador de las mismas. Los datos se tratarán con confidencialidad y medidas de seguridad y solo se utilizarán para gestionar el registro y el pago.

EL PAGO

Respecto al pago para quienes acepten el convenio, podrá iniciarse una vez cerrado el registro y realizadas las comprobaciones necesarias. No obstante, podrá verse condicionado o retrasado por el número de personas que no se adhieran al convenio y por la existencia o no de reclamaciones. "Cuanto antes finalice el proceso de registro, antes se sabrá cuándo se podrá proceder al cobro de las papeletas tras realizar todas las gestiones y comprobaciones necesarias para la seguridad de todos", advierte.

En este sentido, la Asociación anima a todos los premiados a que lo lleven a cabo en el plazo "más breve posible", ya que el cobro de las papeletas depende de este proceso de registro y del número de participaciones que se adhieran al acuerdo.

"EVITAR PLEITOS LARGOS Y COSTOSOS"

La Asociación sigue asesorada por el mismo despacho de abogados que, según se asegura en el comunicado hecho público este martes, desde el primer momento recomendó la solución del convenio "para evitar pleitos largos y costosos".

Tras pedir disculpas por "no poder ir más deprisa" en estos trámites, se explica que la prioridad de la Asociación es que cada paso se haga "con seguridad y con garantías para todos". Finalmente, agradece "la paciencia, la prudencia y el tono" que están demostrando los afectados, ya que esta actitud "ayuda a mantener la convivencia del pueblo". "Seguimos trabajando para la solución más viable, transparente y rápida posible", concluye.