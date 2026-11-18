ÁVILA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Informativa de Hacienda ha dictaminado hoy favorablemente el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2027, que contará con 73 millones de euros.

En la votación del proyecto, se ha contado con el voto favorable del Grupo Por Ávila, la abstención del Grupo Socialista y el voto contrario de los grupos Popular y Vox.

En el seno de la comisión, se han desestimado ambas enmiendas a la totalidad de devolución presentadas tanto por el Grupo Popular como por el Grupo de Vox, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Igualmente, se han desestimado las enmiendas parciales presentadas por el Grupo Popular relacionadas con las bases de ejecución del presupuesto y una enmienda modificativa presentada por Vox.

Sí han salido adelante las enmiendas al presupuesto presentadas por PSOE, que han votado a favor los grupos XAV y PSOE y en contra PP y Vox, relacionadas con la renaturalización del entorno de la antigua fábrica de la luz, mejora integral del parque de El Soto y mejora de la capacidad de suministro de agua de uso doméstico.

Igualmente, se ha votado a favor de enmiendas que aumentan el presupuesto destinado a ayuda a domicilio, talleres para personas con discapacidad, prevención de adicciones en centros educativos, adaptación de los baños del CRV para personas ostomizadas, campaña de cheques comercio y huertos urbanos, y también de enmiendas que implican nuevas partidas para limpieza de ríos y transporte escolar.

El dictamen de la comisión se llevará al pleno de este mes de noviembre, pendiente de su aprobación definitiva.