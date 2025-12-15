El Comité Autonómico del PSCL dará luz verde el viernes a las listas electorales con "respeto íntegro" a las propuestas

De la Rosa preside la reunión con los secretarios de Organización de cada provincia - PSOE

VALLADOLID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comité Autonómico del Partido Socialista dará luz verde este viernes, 19 de diciembre, a las listas electorales por cada una de las nueve circunscripciones que dictaminará un día antes, el jueves 18, la Comisión Autonómica de Listas tras escuchar las propuestas realizadas en las 304 agrupaciones celebradas con "absoluta normalidad".

Así lo ha destacado el secretario de Organización del PSCL, Daniel de la Rosa, que ha garantizado que la Comisión Ejecutiva Autonómica respetará "íntegramente" y "sin injerencia alguna" las propuestas que realicen cada una de las ejecutivas provinciales tras escuchar las opinones trasladadas en las asambleas para la elaboración de unas listas paritarias y en cremallera.

"Respeto máximo y absoluto a la propuesta que las ejecutivas provinciales nos trasladan", ha reiterado De la Rosa que ha aclarado que la labor de la Comisión Autonómica de Listas será comprobar que se han respetado los procedimientos y, en su caso concreto, velar por la neutralidad.

En estos momentos han presentado ya las propuestas de listas las ejecutivas del PSOE de Palencia, con el alcalde de Dueñas, Miguel Ángel Blanco, a la cabeza, y de Burgos, que liderará en este caso el propio secretario de Organización del PSCL, Daniel de la Rosa, por lo que las otras siete agrupaciones provinciales tendrán que realizar este trámite entre este lunes y el miércoles. De la Rosa ha confirmado que el candidato del PSOE de Castilla y León a la Junta, Carlos Martínez, encabezará la lista por su provincia, Soria.

De la Rosa ha precisado por otro lado que el Comité Autonómico del PSOE del viernes aprobará las listas para las nueve provincias y ratificará además la propuesta que del Comité Electoral que, según ha destacado el secretario de Organización, ha "cambiado bastante" la forma de trabajar con "más peso" ahora para la representación de los colaboradores externos en el objetivo de conseguir un PSOE "lo más abierto, lo más participativo y lo más identificado posible con los ciudadanos".

A esto ha añadido que el PSOE de Castilla y León está inmerso en pleno proceso de configuración del programa de gobierno con el que concurrirá a las elecciones autonómicas que se tienen que celebrar antes del 15 de marzo de 2026, unas iniciativas que se conocerán tras concluir la Navidad.

De la Rosa ha reconocido que el PSOE de Castilla y León afronta la próxima cita electoral en una "situación muy compleja y difícil" por las circunstancias que rodean a la política nacional si bien ha asegurado que el PSCL mantiene "intacta" la ilusión de competir la victoria electoral al PP.

"Estoy plenamente convencido de nuestras opciones de ganar las elecciones en Castilla y León", ha aseverado De la Rosa, que ve "opciones reales" de poder configurar un gobierno de cambio y de progreso liderado por el Partido Socialista en Castilla y León. "¡Quién sabe, ¿no?", ha exclamado en su reflexión para insistir en que el PSCL lleva preparándose para ello desde el pasado mes de febrero cuando Carlos Martínez fue ratificado como secretario autonómico.

De la Rosa ha insistido en que el PSCL tiene un programa "muy avanzado" y unos equipos "prácticamente conformados" además de unas ideas "claras", la "voluntad intacta" y la ilusión "todavía más alta que nunca".