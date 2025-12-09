El Comité de Expertos para luchar contra la PPA inicia los trabajos para marcar retos y objetivos ante la enfermedad

Reunión de constitución del Comité de Expertos de Castilla y León sobre la peste porcina africana. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Expertos integrado por más de 15 entidades, además de las consejerías de Agricultura y Ganadería y Medio Ambiente, ha iniciado los trabajos para establecer las medidas a poner en marcha contra la peste porcina africana (PPA) en Castilla y León y prevenir que puedan registrarse focos en la Comunidad, algo que hasta el momento no ha ocurrido.

Por el momento, la consejera de Agricultura y Ganadería, María González Corral, ha abogado por "redoblar" las medidas de bioseguridad en las que se trabaja desde hace años y que han demostrado ser efectivas, controlar la población de jabalí mediante la caza y tratar de mantener las exportaciones mediante la regionalización y distinción de zonas donde no se han producido focos.

El Comité ha mantenido este martes su primera reunión con presencia de la Junta, representantes del sector productor y la industria cárnica, del mundo académico y científico y la Federación de Caza de Castilla y León.

En este marco, María González Corral ha explicado que la Junta ya trabajaba mediante contactos con representantes del sector, a los que trasladó la importancia de abordar este problema, para lo que este martes se ha constituido formalmente este Comité que persigue marcar unos objetivos en Castilla y León "a corto, medio y largo plazo" aunque aún no haya habido casos en la Comunidad.

La consejera ha recordado que los casos detectados se circunscriben a jabalís y que la enfermedad no afecta a los humanos, por lo que se pueden consumir tranquilamente los productos del cerdo, un sector importante para Castilla y León que ha apostado "mucho" por las medidas de bioseguridad, que considera hay que reforzar ante la aparición de una enfermedad que llevaba sin aparecer en España más de 30 años.

A este respecto, ha apuntado que las medidas han funcionado hasta el momento y espera que sigan así, pero considera necesario continuar trabajando de manera "coordinada", para lo que también se integra en el Comité la Consejería de Medio Ambiente, con el fin de controlar el "vector" posible de transmisión que es el jabalí.

Así, ha concretado que se trabaja para ampliar la orden de emergencia cinegética para la caza del jabalí porque, aunque hay una en vigor, se pretende ampliar con el objetivo de frenar la población de este animal salvaje y por tanto la posibilidad de transmisión al sector del porcino.

En paralelo, ha añadido que también se hacen esfuerzos en algunas demandas que ha trasladado el sector como es la importancia de la regionalización, que contempla la exportación desde las regiones que no están afectadas y no el cierre a toda la producción del país.

González Corral ha explicado que se ha llegado a acuerdos con países como China o Reino Unido en este sentido, pero hay otros en los que se han establecido barreras, por eso ha trasladado al Ministerio de Agricultura la necesidad de trabajar en esta línea para mantener las exportaciones, dada la importancia del sector, en el que Castilla y León es la tercera en número de cabezas, con una industria con un volumen de exportaciones elevado, ya que sólo el porcino en esta industria supone el 13 por ciento de las ventas al exterior.

"Por eso tenemos que estar aquí ayudándoles, escuchándoles a todos y analizando cuáles son las medidas que tenemos que tomar a corto, a medio y a largo plazo", ha añadido.

RETOS Y DESAFÍOS

Por su parte, el veterinario y director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), Miguel Ángel Higuera, ha señalado que el grupo de expertos persigue marcar los "retos y desafíos" ante la peste porcina detectada en la provincia de Barcelona, que por el momento sólo se ha detectado en jabalís.

Sin embargo, las productores son "los damnificados secundarios" de un problema de estructura sanitaria y les afecta también en los mercados exteriores en función de si se acepta o no el producto.

"Nuestro objetivo a nivel de Castilla y León es seguir marcando que somos una economía absolutamente libre de peste porcino africana", ha señalado Higuera, quien considera que hay que trabajar con la Consejería en todas las medidas de protección que se han desarrollado durante años y, si cabe, darles "un impulso más".

En la misma línea, considera que el Estado debe poner todos los medios necesarios para que su control y poder erradicar la peste porcina africana lo antes posible.

"Este grupo de expertos pues establecer cuáles pueden ser los riesgos, cuáles pueden ser las amenazas y cuáles son la ruta o la hoja de ruta de trabajo que deberíamos tener todos juntos para que en el caso, que nadie lo quiera, nos llegue a la Comunidad estar preparados", ha agregado el director de Anprogapor, quien ha apuntado que el día en el que haya algún problema no será el momento de sentarse sino de ejecutar las medidas que ahora hay que establecer y desarrollar.

En este contexto, el presidente del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, Rufino Álamo, ha destacado la capacidad de España para tener un sistema de vigilancia que haya permitido la pronta identificación del problema, lo que supone una "gran garantía" a la hora de permitir tomar medidas en tiempo corto, de manera que no se pueda difundir el problema y no como anteriormente se produjo ante la llegada de la enfermedad, que fue tarde y se extendió de forma importante.

El hecho de que en este momento la enfermedad esté perfectamente circunscrita, a su juicio, es una medida de seguridad, ya que únicamente afecta a los animales silvestres, lo que da "enorme garantía" a los consumidores, y especialmente porque "es una enfermedad muy virulenta y, en su caso, los animales van a fallecer de forma pronta".

El representante de la profesión veterinaria ha incidido en que el hecho de haber tomado las medidas tan pronto permite, a la luz de la evolución del problema, determinar que seguramente quede "perfectamente circunscrito" y que el censo ganadero de la zona afectada es "afortunadamente muy limitado" y por lo tanto la cabaña ganadera del país es en este momento "totalmente segura".

Álamo ha insistido en la capacidad del país para controlar este problema que fue capaz de erradicar hace más de tres décadas y considera que las medidas que se están tomando actualmente son "suficientes y adecuadas" con objetivo de que el problema no se extienda.

MEDIDAS ADOPTADAS

Además de las medidas que se puedan determinar en este grupo de trabajo, la consejera de Agricultura y Ganadería ha recordado que ya se han desarrollado algunas como la puesta a disposición en internet de información al sector o el envío de más de 2.000 mensajes, SMS, y 2.000 correos electrónicos al sector del porcino y a sus explotaciones para incrementar las medidas de bioseguridad.

Asimismo, se trabaja "de forma coordinada" con Medio Ambiente para habilitar esa orden de emergencia cinegética y ampliar las posibilidades para la caza del jabalí y se ha habilitado, a través del 112, un protocolo por si algún ciudadano detecta algún jabalí muerto o moribundo, cómo hay que actuar y qué tienen que hacer.

En cualquier caso, González Corral ha insistido en la necesidad de prevenir, para lo que hay diversas medidas de bioseguridad y formación en las que se ha invertido en los últimos años. Respecto a este tema, Miguel Ángel Higuera ha señalado que sólo España tiene reguladas estas medidas en la Unión Europea y considera que hay que "enfatizar" a los ganaderos que todas estén "implementadas", sobre todo las encaminadas a separar el "riesgo", que el que hay fuera de la granja, de la "parte limpia" que hay en su interior como vallados, vestuarios y duchas, vados sanitarios y arcos de limpieza para vehículos o mallas pajareras en las ventas.