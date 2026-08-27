La compraventa de viviendas repunta un 4,8% en CyL y cae un 4% en el conjunto del país

VALLADOLID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas volvió a crecer en Castilla y León en junio de 2026 respecto del mismo periodo del año anterior, con un repunte del 4,8% interanual que contrasta con la caída del 7,3% de mayo y con el escenario generalizado de bajada de este tipo de transacciones en el conjunto de España, con descensos en 13 de las 17 tres comunidades autónomas.

Este incremento de operaciones se acompañó de un moderado aumento del 3,2% en el precio del m2 y una ligera bajada del 2,4% en la concesión de préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda. En el conjunto de España, el descenso de compraventas fue del 4% interanual, el precio del m2 subió un 8,8% y las hipotecas para vivienda crecieron un 0,2%.

MÁS COMPRAVENTAS A MAYOR PRECIO

En junio se efectuaron en la comunidad autónoma 3.881 operaciones de compraventa, y el precio medio se situó en 1.046 euro/m2, un 3,2% más caro que un año antes. Por tipo de inmueble, la compraventa de pisos cayó en CyL un 4,6% interanual (un total de 2.543 operaciones), mientras que la de viviendas unifamiliares creció un 28,9%, con 1.338 transacciones. El precio medio de los pisos subió un 14,7% hasta los 1.421 euro/m2 y el de las unifamiliares aumentó un 0,7% situándose en 678 euro/m2.

El descenso de las operaciones inmobiliarias afectó a 13 comunidades autónomas, en especial al País Vasco (-14,2%) y La Rioja (-12,5%), en tanto que los aumentos se produjeron en Navarra (18,6%), Comunidad Valenciana (7,9%), Cantabria (5,4%) y Castilla y León (4,8%). En cuanto a los precios, se encarecieron en 15 de ellas, sobre todo en Cantabria (41,6%), Murcia (22,1%) y Comunidad Valenciana (21,0%), y solo se abarataron en Baleares (-2,0%) y Navarra (-0,4%).

MENOS PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA

En junio pasado se concedieron en Castilla y León 1.562 préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda, lo que representa un 2,4% menos que en junio de 2025 en contraste con el aumento medio nacional del 0,2%. La cuantía media de estos préstamos subió notablemente en la comunidad autónoma un 11,9% interanual, hasta alcanzar los 130.181 euros.

Un 40,2% de las compras de viviendas se financió mediante un préstamo hipotecario, frente a un 53,7% de media en el conjunto de España. Además, la cuantía del préstamo supuso en CyL un promedio del 76,3% del precio de adquisición, por un 72,3% de media española. Las hipotecas para vivienda crecieron en siete autonomías -principalmente en la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana (11,6%) y Murcia (7,6%)- y decrecieron en diez de ellas, entre las que destacan las caídas en el País Vasco (-15,0%), Cantabria (-9,6%) y La Rioja (-7,7%).

CAE LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES

Los datos del Centro de Información Estadística del Notariado también revelan que en junio de 2026 se constituyeron en Castilla y León 256 sociedades, lo que supone un descenso del 12% en comparación con el mismo mes del año pasado, el mayor entre todas las autonomías y muy alejado del crecimiento medio nacional del 2,1%.

La creación de sociedades aumentó en nueve autonomías -destacando las alzas en Asturias (40%), Navarra (30,4%) y Aragón (21,5%)- y disminuyó en ocho, entre las que sobresalen, además de Castilla León, los descensos de Baleares (-11,4%) y Cantabria (-8,5%).