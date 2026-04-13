La comunidad vecinal 'Aldea Pucela' lanza un buscador web para "rastrear" contratos y gastos del Ayuntamiento

VALLADOLID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad vecinal 'Aldea Pucela' ha publicado este lunes una herramienta dirigida a que cualquier persona pueda consultar empresas, áreas y gastos del Ayuntamiento de Valladolid "de forma sencilla, buscando y filtrando datos sin necesidad de conocer el lenguaje técnico administrativo".

Así lo han señalado fuentes de Aldea Pucela en un comunicado recogido por Europa Press, en el que han justificado la utilidad de esta herramienta en que "si el dinero público sale del bolsillo de todos, cualquier vecino debería poder ver con facilidad en qué se gasta".

Con esa premisa, esta agrupación vecinos de Valladolid organizados en una comunidad online en la que colaboran para "mejorar la ciudad desde la participación", han puesto en marcha contratos.aldeapucela.org.

Es un buscador que clasifica la actividad de contratación municipal desde 2023 que esté disponible en los portales de transparencia. Aunque apuntan que el Ayuntamiento todavía no ha publicado en su web sus datos propios de finales de 2025 --están los de los tres primeros trimestres--, la herramienta ya recoge y permite filtrar todo lo que se publica en la Plataforma de Contratación del Estado.

"En un momento en el que muchas inversiones en los barrios parecen estancadas, esta web permite poder ver los movimientos económicos que se producen cada día", han incidido.

INVITACIONES DIRECTAS A UN SOLO VISTAZO

Mediante filtros de la web, han explicado que cualquier persona puede revisar rápidamente diferentes formas de adjudicación. Por ejemplo, los contratos tramitados mediante invitación directa (lo que técnicamente se llama negociado sin publicidad). En estos casos, señalan que son unos 82 desde 2023, el Ayuntamiento "no abre un concurso público para que se presente cualquier empresa, sino que elige a quién invita, a menudo bajo argumentos de urgencia o exclusividad de derechos".

Apuntan que "sólo en 2025 hubo 32 contratos de este tipo", algo que consideran que "se percibe con claridad" en gastos del área de la Concejalía de Turismos, Eventos y Marca de Ciudad.

Aldea Pucela ha asegurado que han analizado recientemente la aportación al circuito de carreras populares nocturnas Herbalife Night Run, que recibió 153.670 euros de fondos europeos y que ha dado lugar a críticas de la oposición municipal.

También se da ese modelo, según esta agrupación, en otros patrocinios, como la Vuelta Ciclista a España 2025 o diversas producciones audiovisuales, donde habitualmente sólo aparece una empresa que compite por el contrato.

Otra de las funciones más útiles de la herramienta es la posibilidad de rastrear los "contratos menores", compras que se adjudican de forma rápida para el mantenimiento o los servicios del día a día, "pero con mucho menos nivel de exigencia burocrática y de garantías".

Recuerdan que la ley de contratos del sector público establece que un contrato menor no puede superar los 15.000 euros (más IVA) si es para un servicio, ni los 40.000 euros (más IVA) si es para una obra.

La web vecinal cuenta con una alerta que permite identificar fácilmente aquellos expedientes que se quedan rozando exactamente esa cifra. Que una adjudicación esté muy cerca de su límite no significa que haya nada irregular, pero son compras que conviene revisar con más calma para evitar que se fraccionen gastos o para detectar proveedores que encadenan decenas de contratos en un mismo año.

La plataforma incluye también la opción de filtrar todos aquellos contratos que cuentan con financiación de fondos europeos, abriendo una vía directa para saber qué proyectos locales están consiguiendo este respaldo exterior.

En definitiva, consideran que la web facilita una lectura vecinal de las prioridades reales del gobierno de la ciudad.