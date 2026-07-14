El concejal de Cultura de Segovia entrega a dos entidades sociales lo recaudado en la Noche de la Luna Llena

El concejal de Cultura, Juan cArlos Monroy, con las representantes de AECC Segovia y La Gatera. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, Juan Carlos Monroy, ha hecho entrega a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y a la Asociación La Gatera de protección de animales de compañía de la recaudación obtenida por la venta de limonada, cócteles y brochetas durante la última Noche de Luna Llena, celebrada el pasado 11 de julio.

Las bebidas y brochetas fueron elaborados de forma altruista por la Asociación de Cocineros de Segovia, y la recaudación total sumó 963 euros, que se han repartido en 483 euros para la Asociación Española Contra el Cáncer y 480 euros para la Asociación La Gatera.

La iniciativa solidaria tuvo lugar en la plaza de los Huertos, uno de los escenarios habilitados durante la Noche de Luna Llena, donde desde las ocho de la tarde los asistentes pudieron adquirir, al precio simbólico de un euro, brochetas y cócteles preparados para la ocasión por los cocineros segovianos.

La Noche de Luna Llena es una cita cultural que desde hace nueve años se ha consolidado como una de las propuestas más participativas del calendario de la ciudad. En esta edición de 2026, celebrada bajo el lema 'Eclipse de Luna', el programa se ha inspirado en el eclipse solar previsto para el próximo mes de agosto y ha combinado cultura, patrimonio y ciencia en una jornada abierta a todos los públicos.

La programación ha reunido un total de 43 actividades distribuidas en 24 espacios del casco histórico, con más del 90 por ciento de la oferta protagonizada por artistas, compañías, asociaciones y colectivos segovianos. Entre las propuestas de esta edición ha destacado el desfile 'Giant Puppet Interstellar y Guardianes de la Luz', a cargo de Pablo Méndez Performances, que ha combinado grandes estructuras iluminadas con efectos de movimiento en la plaza Mayor.

La jornada ha incluido narraciones orales, recitales de poesía, representaciones teatrales, actividades deportivas y aperturas nocturnas extraordinarias de monumentos como el Alcázar, la Catedral, el Museo de Segovia y la Fundación Torreón de Lozoya, además de una ruta de tapas por establecimientos de la ciudad.La cita congrega cada año a miles de personas en las calles, plazas y patios del casco histórico.

La entrega de fondos realizada por el concejal de Cultura pone punto final a una edición que ha combinado, una vez más, ocio cultural y compromiso social.