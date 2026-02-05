El concejal Pérez de la Sota pide ejecutar este verano un plan de reforma de la biblioteca Gabriel y Galán de Salamanca

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Salamanca Alejandra Pérez de la Sota. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal no adscrito Alejandro Pérez de la Sota ha solicitado la elaboración de un Plan integral de reforma y mejora del edificio que acoge la biblioteca municipal Gabriel y Galán que se ejecute en los meses de verano de 2026 y que "aborde la solución de todos los problemas urgentes y necesidades básicas, e incluya actuaciones de ornamento y adaptación acordes con el edificio, su historia y funcionalidad".

Pérez de la Sota ha asegurado que las obras que se han llevado a cabo en el edificio desde el 1 de septiembre de 2025 al 26 de enero de 2026, mientras la biblioteca ha permanecido cerrada "se presentaban muy poco ambiciosas para las necesidades que tiene, y para los cuidados que merece, uno de los edificios públicos más carismáticos de nuestra ciudad".

El concejal salmantino asegura que no se han cumplido "las necesidades más básicas que tiene el edificio" y que deberían ser la reparación de las cubiertas, "que actualmente comienzan a presentar goteras"; el sistema de aire acondicionado "y preferiblemente de aerotermia que incluya también la bomba de calor"; la sustitución "urgente" de las puertas interiores; la instalación de una puerta corredera a la entrada, posterior a la puerta principal de fachada, "para permitir un mejor aislamiento térmico de toda la estancia" y la reparación de todas las ventanas.

Además de estas obras, "la estética, la historia, la ubicación y la funcionalidad del edificio" exigen, según Perez de la Sota, "una mayor atención en los detalles del aspecto, conservación y funcionalidad de las instalaciones, así como en la prestación del servicio público".

De este modo, solicita al equipo de Gobierno del Ayuntamiento un cartel identificador exterior acorde con el aspecto y significado del edificio; un plan integral de decoración de las instalaciones, así como de ornamento de los elementos funcionales; el establecimiento de un horario continuado de atención al público, que incluya la apertura a mediodía, ya que entre las 14.00 y las 17.00 horas se encuentra cerrada.

En definitiva, la biblioteca es un edificio municipal "ya centenario" como ha indicado el concejal en un comunicado recogido por Europa Press y, por ello, "necesita intervenciones urgentes de reparación, conservación y acondicionamiento".

Finalmente, el edil salmantino ha asegurado que "el momento oportuno para comenzar a trabajar en ese plan, y tenerlo listo para su ejecución" es en los meses de verano, puesto que, desde mediados de junio hasta mediados de septiembre, "el horario de apertura de las instalaciones se reduce al periodo de la mañana, y por lo tanto, el cierre en ese tiempo causaría un menor perjuicio a la prestación del servicio público", ha indicado.