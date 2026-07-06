El concejal de Salamanca Pedro Martínez deja el Ayuntamiento para ser el coordinador municipal del Consistorio de Murcia

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SALAMANCA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Juventud en el Ayuntamiento de Salamanca, Pedro Martínez Córdoba, ha presentado este lunes su renuncia voluntaria ya que ha sido nombrado coordinador municipal del Consistorio de Murcia, y será sustituido por César Gómez Barthe.

De esta manera Martínez Córdoba, natural de la murciana pedanía de Patiño, regresa a su ciudad treas ser fichado por la alcaldesa, Rebeca Pérez.

Por su parte, César Gómez Barthe Celada nació en León el 3 de agosto de 1986, está casado y es padre de dos hijos. Es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y Administración por la USAL, cuenta con un Máster en Democracia y Buen Gobierno por la misma institución académica y un Máster en Dirección de Protocolo, Producción, Organización y Diseño de Eventos por la Universidad Camilo José Cela.

Fue responsable de Proyectos de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Salamanca entre 2015 y 2019 y actualmente era asesor del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Salamanca. En cuanto a su trayectoria política, fue secretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Salamanca entre 2012 y 2021.