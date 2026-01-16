La Concejalía de Juventud de Valladolid estrena nueva imagen y refuerza la comunicación directa con los jóvenes

Carolina del Bosque presentado el lanzamiento de la nueva imagen de la Concejalía de Juventud en el Ayuntamiento de Valladolid. - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Juventud, Carolina del Bosque, ha presentado hoy la nueva imagen de JuVa, un proceso que supone una renovación corporativa y un paso más en la estrategia de modernización y cercanía con la juventud vallisoletana.

Este relanzamiento da continuidad al camino iniciado hace casi un año con la puesta en marcha del nuevo perfil de Instagram de Juventud: 'JuValladolid', que en menos de doce meses ha superado ya los 2.300 seguidores, consolidándose como un canal eficaz para informar, interactuar y escuchar a la población joven.

En el marco de esta nueva etapa, JuVa activa hoy un nuevo canal oficial de WhatsApp, que lleva el mismo nombre que el perfil de Instagram, JuValladolid. Este canal nace con el objetivo de ofrecer una comunicación directa, ágil y accesible, facilitando que las personas jóvenes puedan recibir información actualizada sobre actividades, recursos, convocatorias y programas municipales.

UNA NUEVA IMAGEN PARA UNA NUEVA ETAPA

El relanzamiento del proyecto incorpora una nueva identidad visual y un nuevo enfoque comunicativo que sitúa a la juventud en el centro. Esta campaña parte de una idea estratégica clara: "El joven es el protagonista y JuVa es el acompañante".

La idea estratégica que vertebra este relanzamiento se resume en un mensaje claro y directo: 'JuVa de ti', porque con este planteamiento rompe con la comunicación institucional tradicional y apuesta por una narrativa más emocional, auténtica y cercana, alineada con la forma en la que la juventud se relaciona, se informa y se expresa.

El objetivo general del relanzamiento es posicionar la nueva imagen de JuVa como un aliado visible, moderno y cercano, que impulsa los talentos, ideas y caminos de la juventud vallisoletana.

De forma específica, esta nueva etapa persigue primeramente dar a conocer qué es JuVa y qué hace, para acercar sus recursos y servicios a la juventud, seguida del aumento del reconocimiento de la nueva identidad visual para reforzar la marca, junto con la apuesta por la conexión emocional con el público joven mediante el uso de un lenguaje y unos códigos afines. También se persigue mostrar de forma clara sus principales áreas de actuación: Ocio, formación, empleo, creatividad, emprendimiento y apoyo emocional.

UN DISEÑO CON IDENTIDAD PROPIA

Se trata de un diseño pensado para ser flexible, reconocible y adaptable a los entornos digitales, que refuerza la cercanía y facilita la identificación de JuVa como un recurso útil para la juventud.

Durante la presentación, Carolina del Bosque ha subrayado que este relanzamiento "no es solo un cambio estético", sino una "apuesta clara" por "hablar el mismo lenguaje que la juventud", estar presentes en los canales que utilizan y reforzar una comunicación "cercana, directa y útil".