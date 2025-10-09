La Concentración Motorista La Leyenda 2026 abre inscripciones para su cita del 8 al 11 de enero en Cantalejo (Segovia)

Archivo - Abiertas las inscripciones para la concentración motera 'La Leyenda 2026' de enero en Cantalejo (Segovia). - MOTOCLUB LA LEYENDA CONTINÚA - Archivo

SEGOVIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Concentración Motorista Invernal Internacional 'La Leyenda 2026' ha abierto ya sus inscripciones anticipadas para la cita que celebrará del 8 al 11 de enero en Cantalejo (Segovia), han informado a Europa Press fuentes de la organización.

La concentración volverá a reunir, por décimo año consecutivo en este municipio, a miles de motoristas con "el frío, la amistad, el espíritu motard y la convivencia" como reclamo para los amantes de las dos ruedas, que se darán cita en torno a las tradicionales hogueras que caracterizan este encuentro en los pinares de Cantalejo.

Precisamente en esta localidad segoviana será donde se desarrollarán las principales actividades y servirá de punto de partida para las visitas a los denominados "pueblos amigos" de Turégano, Lastras de Cuéllar y Prádena.

Así, en el primero de los casos, la visita a Turégano se desarrollará la noche del viernes 9 cuando, desde su castillo, tendrá lugar el ya famoso ritual del 'Saludo a los Motoristas del Mundo'.

Ese mismo día por la mañana, se visitará por primera vez la localidad de Lastras de Cuéllar, donde los motoristas que acudan a esa cita recibirán como obsequio un aperitivo. El sábado la localidad de Prádena será el destino de la ruta para disfrutar allí de las acrobacias de un espectáculo de stunt.

El motoclub La Leyenda Continúa, que lleva 43 años organizando concentraciones bajo este nombre y otros anteriores, ha señalado como una de las novedades para esta edición la convocatoria de la 1ª Reunión de 'Motos de Leyenda' para vehículos anteriores a 1990 en lo que pretende ser "un homenaje a estas veteranas compañeras de viajes".

INSCRIPCIONES ANTICIPADAS

El motoclub prepara numerosas actividades para amenizar el fin de semana y que la estancia de los motoristas que acudan a la cita "sea lo más agradable posible y no salgan defraudados".

Las inscripciones anticipadas, a un coste de 29 y 37 euros (esta última incluye la cena del sábado y la primera no), están abiertas desde el día 8 de este mes de octubre y con ellas se consigue un ahorro con respecto a las que se podrán adquirir más adelante y se asegura el "pack de bienvenida".

Las mismas se pueden adquirir en www.laleyendacontinua.info, donde además se puede consultar qué incluyen y los servicios que se ofrecerán a lo largo de la concentración.