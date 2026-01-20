Conciliamos en Carnaval: Abierto el plazo para solicitar plaza hasta el 27 de enero

Gráfico difundido por la Junta con los plazos, fechas y otros detalles del programa Conciliamos en Carnaval - JCYL

VALLADOLID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este martes, 20 de enero, se ha abierto el plazo para solicitar participar en el programa Conciliamos 2026 en Carnaval, servicio de conciliación que se prestará durante los días 16 y 17 de febrero (lunes y martes), con excepción de los municipios de la provincia de Soria en los que se celebre en otras fechas, que serán previamente comunicadas a la Gerencia de Servicios Sociales por sus respectivos ayuntamientos.

En concreto, el plazo para solicitar participar en el programa Conciliamos en Carnaval se extenderá desde este martes hasta el próximo 27 de enero.

El programa Conciliamos 2026 continuará en Semana Santa y comprenderá en este caso los días laborables de lunes a viernes desde el viernes 27 de marzo hasta el lunes 6 de abril. En este caso se deberá solicitar desde el 2 hasta el 9 marzo.

El siguiente periodo de vigencia de este programa de conciliación será en verano y comprenderá los días laborables de lunes a viernes desde el 25 de junio hasta el hasta el día anterior a que dé comienzo el curso escolar, de acuerdo con el calendario escolar que apruebe la Consejería de Educación para el curso 2026-2027.

La Gerencia de Servicios Sociales ha precisado que la edición de verano se divide en dos periodos, el primero del 25 de junio al 31 de julio y el segundo desde el 3 de agosto hasta el fin del periodo de verano de acuerdo con lo dispuesto por Educación.

También hay dos periodos de solicitud para participar en el programa en el verano, desde el 11 hasta el 20 de mayo para las semanas comprendidas entre el 25 de junio hasta el 31 de julio y desde el 29 de junio hasta el 7 de julio para las semanas comprendidas entre el 3 de agosto y el último día de programa del mes de septiembre.

El cuarto periodo de Conciliamos 2026 se prestará en Navidad y comprenderá los días laborables de lunes a viernes de las vacaciones escolares de Navidad, de nuevo de acuerdo con el calendario escolar que apruebe la Consejería de Educación para el curso 2026-2027. El plazo de solicitud de plazas versará desde el 23 hasta el 30 de noviembre.

La Gerencia ha explicado que la convocatoria del programa para 2026 mantiene las principales características y requisitos de años anteriores y busca prestar un servicio de atención lúdica a los niños y niñas escolarizados durante los períodos vacacionales de Carnaval, Semana Santa, Verano y Navidad con la finalidad de favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las familias.

'Conciliamos 2026' se ofertará en las entidades locales de la Comunidad Autónoma que ya participaron en el programa en 2025, "siempre y cuando estas entidades no manifiesten lo contrario, así como en aquellas otras nuevas que se adhieran al mismo a lo largo del año 2026".