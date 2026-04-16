Concluye antes de plazo la intervención en las juntas de dilatación del viaducto del Arco de Ladrillo de Valladolid

Archivo - Viaducto de Arco de Ladrillo de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha finalizado antes de plazo los trabajos de intervención en las juntas de dilatación del viaducto de Arco de Ladrillo, que se han reducido de 40 a 11, lo que reducirá las molestias, mejora la comodidad de circulación y la seguridad de esta infraestructura "clave" por la que transitan diariamente alrededor de 40.000 vehículos, han señalado a Europa Press fuentes municipales.

Las obras se han ejecutado en horario nocturno y por mitades con el objetivo de minimizar las afecciones al tráfico y evitar el corte total de la vía y, aunque el plazo inicialmente previsto era de dos semanas, los trabajos han concluido con dos días de antelación.

Esta actuación se enmarca dentro del contrato de Emergencias 2024-2025, que ha permitido previamente la rehabilitación de los pretiles del viaducto para reforzar la seguridad de la estructura.

Una vez finalizada esa fase, la intervención en las juntas de dilatación constituía una de las últimas partidas previstas en dicho contrato, completando así la actuación global.

En origen, el viaducto contaba con 40 juntas de dilatación, lo que generaba un tránsito incómodo debido al golpeteo continuo de los vehículos. Tras la intervención, el número de juntas se ha reducido a once, lo que ha permitido mejorar "notablemente" la calidad de rodadura, disminuir el ruido y facilitar su conservación futura, ha precisado el Ayuntamiento.

PROCESO DE OBSERVACIÓN

La ejecución de esta fase se ha llevado a cabo tras un proceso de seguimiento técnico que ha permitido determinar con precisión la ubicación adecuada de las juntas.

Para ello, se ha dejado transcurrir un ciclo completo verano-invierno, con el fin de observar el comportamiento estructural del viaducto en condiciones de máxima dilatación y contracción.

Una vez verificado que las marcas realizadas eran correctas tras el periodo invernal, se ha procedido a ejecutar la intervención en una época de temperaturas intermedias, garantizando así la eficacia de la solución adoptada.

La actuación ha supuesto una inversión de 62.000 euros y ha contado con los correspondientes permisos de ocupación de la vía pública, así como con la exención del cumplimiento de la normativa vigente en materia de ruidos.

El Ayuntamiento de Valladolid ha agradecido la comprensión de los vecinos durante el desarrollo de los trabajos y ha trasladado sus disculpas por las posibles molestias ocasionadas, puesto que esta intervención permite mejorar de manera notable la comodidad del tránsito y la seguridad en una de las principales arterias de la ciudad.

Con esta actuación, el Consistorio completa las mejoras previstas en el viaducto de Arco de Ladrillo, con las que ha explicado que ha reforzado su funcionalidad y la ha adecuado a las necesidades actuales de movilidad urbana.