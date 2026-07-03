Concluye la digitalización del enoturismo de los 41 pueblos del Cerrato palentino al que se han destinado 217.466 euros

Punto de información ubicado en Baltanás. - DIP PALENCIA

PALENCIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha recibido los trabajos asociados al contrato de desarrollo e implementación de un conjunto de soluciones digitales y el suministro e instalación de elementos físicos destinados a potenciar el enoturismo de la comarca del Cerrato Palentino, adjudicado por un importe de 217.4651 euros y un plazo de ejecución de 3 meses.

Esta iniciativa ha permitido la creación y gestión de contenidos digitales "atractivos y de alta calidad", con el fin de promover el patrimonio cultural de los diferentes recursos enoturísticos de las 41 localidades de la comarca del Cerrato Palentino presentes en el proyecto, así como el desarrollo de los códigos QR que se han generado a partir de dicha información.

Estos contenidos se alojan e integran en la web www.patrimoniocerratopalentino.com, para su posterior acceso, promoción y visualización, así como su integración en los diferentes tótems físicos instalados en localidades del Cerrato y que sirven como elemento para entender la importancia del Cerrato Palentino como destino enoturístico.

Asimismo, este proyecto ha permitido la creación de contenidos multimedia del territorio que permiten l turista comprender la complejidad material del Conjunto de los Barrios de Bodegas a través de modelos 3D de los barrios de bodegas de Baltanás, Astudillo, Dueñas y Torquemada, así como otros elementos culturales de especial interés como la digitalización de las ruinas consolidadas de la Iglesia de Santa Eulalia en Palenzuela, la Abadía de San Isidro en Dueñas o la Torre del Telégrafo en Tariego de Cerrato.