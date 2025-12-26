Concluyen las obras de mejora de las travesías de Berlanga y Medinaceli (Soria) con 867.000 euros de inversión

El director de carreteras en su visita a las obras de humanización de travesías en Medinaceli. - JCYL

SORIA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha finalizado las obras de humanización de las travesías de Berlanga de Duero y Medinaceli, en Soria, con una inversión de más de 867.000 euros, unas actuaciones que ha visitado el director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Puerta,

. Se trata de dos actuaciones "estratégicas" para mejorar la seguridad vial, la accesibilidad peatonal y la integración urbana en estos dos municipios sorianos.

Las intervenciones han contado con una inversión total de 867.629 euros, cofinanciados con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Durante su visita, Puerta ha subrayado que "estas obras demuestran que es posible transformar antiguas travesías en espacios más seguros, accesibles y amables, sin renunciar a su función viaria y mejorando claramente la calidad de vida de los vecinos".

Asimismo, ha explicado que la humanización de travesías "responde a una forma de gestionar las infraestructuras centrada en las personas y en las necesidades reales de los municipios".

Las actuaciones finalizadas en Berlanga de Duero han permitido mejorar la movilidad peatonal y la conexión del casco urbano con su patrimonio histórico. Entre las principales mejoras se encuentra la construcción de una senda peatonal que conecta el camino del castillo con el centro del municipio junto a la carretera SO-152, la renovación de aceras, el reasfaltado de la travesía, la instalación de mobiliario urbano y la colocación de radares pedagógicos para calmar el tráfico.

Asimismo, se ha adaptado la parada de autobús para garantizar su accesibilidad universal.

En Medinaceli, destaca la nueva parada de autobús frente al Centro de Recepción de Visitantes, conectada con la estación a través del servicio de transporte a la demanda, facilitando la movilidad interna de vecinos y visitantes. Además, se ha actuado en dos tramos de la travesía de la carretera SO-SC-8, con el ensanche de la calzada, la mejora de intersecciones, la construcción de aceras empedradas, la renovación del firme y la instalación de un radar pedagógico.