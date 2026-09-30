El Concurso Hípico Ciudad de León regresa por San Froilán desde este viernes

El LXXV Concurso Hípico Ciudad de León se celebrará los próximos días 2, 3 y 4 de octubre. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El LXXV Concurso Hípico Ciudad de León se celebrará los próximos días 2, 3 y 4 de octubre, dentro de la programación deportiva elaborada por la Concejalía de Deportes con motivo de las fiestas de San Froilán.

Un total de 140 caballos están inscritos en este torneo de tres estrellas que reunirá a destacados jinetes como Leonardo Medal, Guillermo González Alonso o Ari González. Las competiciones se celebrarán entre las 12.00 y las 20.00 horas con acceso gratuito para todos los aficionados y ciudadanos que deseen acercarse a las instalaciones.

En el transcurso del Concurso habrá pruebas de diferentes alturas: 1.20 mentros, 1.30 metros, 1.35 metros y, finalmente, el Gran Premio, de 1.40 metros. Además, también se ha programado un premio especial patrocinado por Aguas de León, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.