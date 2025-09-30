Condenado a 25 años de cárcel un entrenador de fútbol de Ávila por abuso sexual a dos menores

ÁVILA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ávila ha condenado a Dionisio R., entrenador de fútbol en categorías inferiores, a un total de veinticinco años de prisión por dos delitos continuados de agresión sexual con acceso carnal a menores de 16 años, al considerar probado que sometió durante meses, bajo amenazas y prevaliéndose de su autoridad como entrenador, a dos de sus jugadores, que tenían catorce años cuando se inicairon los hechos.

Según ha informado este martes en TSJ de Castilla y León, los hechos juzgados ocurrieron entre 2021 y 2022, cuando el acusado, nacido en 1968, mayor de edad, y sin antecedentes penales, entrenaba a un equipo de cadetes donde jugaban las dos víctimas.

Según recoge la sentencia, Dionisio utilizó identidades falsas en Instagram, se hacía pasar por mujeres, para contactar y manipular a los menores.

Así A finales del mes de octubre de 2021 uno de los menores de edad, que contaba con catorce años, comenzó a recibir mensajes de Instagram procedentes de un perfil tras el cual se ocultaba Dionisio, quien le propuso conectarse a una videollamada, a lo que el chico aceptó. En esa videollamada, el entrenador apareció masturbándose ante el menor de edad Joaquín pero sin mostrar su cara.

En los días y semanas siguientes continuaron produciéndose las videollamadas y los mensajes de contenido sexual entre Dionisio y el menor, que era requerido por parte del entrenador para que se masturbase delante de la cámara, por lo que ambos se masturbaban.

El entrenador amenazó al menor de que, de no acceder a continuar con estas videollamadas, difundiría en el entorno de su familia los mensajes y videollamadas de contenido sexual intercambiados entre ambos.

A partir de noviembre, el menor empezó a recibir mensajes de un perfil de instagram bajo el que se escondía el entrenador para mantener encuentros sexuales físicos entre ambos. De no acceder difundiría las imágenes y los mensajes entre ambos.

Así, el 21 de noviembre, en los momentos previos a un partido, el entrnador le pidió al menor que se quedara en el vestuario mientras el resto de los compañeros salieron al campo, y cuando se quedaron solos el chico le tuvo que practicar una felación a Dionisio, quien hizó creer al menor que ambos eran víctimas de una tercera persona que les obligaba a mantener relaciones.

Posteriormente, el entrenador volvió a requerir al menor antes de un partido de fútbol, ya que si no seguían las instrucciones que les ordenaba el perfil de instagram, bajo el que se escondía Dionisio, no les iban a dejar en paz y difundiría las imágenes, lo que provocó que ambos mantuvieran un encuentro sexual. Por temor, el menor mantuvo encuentros con su entrenador entre enero y mayo de 2022.

Por otro lado, en diciembre de 2021, el otro menor de edad, que también tenía 14 años, comenzó a recibir mensaje de un perfil de instagram, bajo el que se escondía el entrenador, para que se conectara por videollamada, lo que el chico hizo. En la videollamada apareció Dionisio masturbándose pero sin que se le viera la cara. Estas llamadas se repitieron frecuentemente ante el temor y amenaza de que de no continuar las imágenes serían difundidas.

Con este segundo menor se repitió la misma conducta con el menor, ya que llegaron a mantener relaciones sexuales ante el temor del chico a que las imágenes fueran difundidas.

En febrero de 2022, ambos menores recibieron un mensaje del perfil de instagram para junto a Dionisio formar un grupo en esta red social. En ese grupo Dionisio y los dos menores de edad mantuvieron múltiples conversaciones sobre sexo y realizaron diversas videollamadas en las que se masturbaban cada uno, siempre bajo la presión a que Dionisio sometía a los dos menores.

Asimismo a través de dicho grupo de Instagram Dionisio les exigía la realización de encuentros sexuales entre los tres. Así, entre los meses de febrero y de julio de 2022, Dionisio realizó actos sexuales con los dos menores de edad conjuntamente sin que pueda precisarse el número de veces en que dichas prácticas tuvieron lugar.

Los encuentros físicos bajo la amenaza de difundir esas imágenes se repitieron en el tiempo por el temor de los dos temores a que las imágenes de dieran a conocer y saliera a la luz.

La sentencia considera probado que Dionisio actuó con "abuso de superioridad manifiesta", valiéndose no sólo de su condición de adulto, sino de la confianza, dependencia y admiración que los menores depositaban en su figura de referente deportivo.

En cuanto a la fundamentación jurídica, el tribunal rechaza aplicar la atenuante de confesión, dado que la admisión tardía de los hechos por parte del acusado se consideró irrelevante para el esclarecimiento de los mismos.

La Audiencia impone, además de la pena principal, la prohibición de residir en Ávila, acercarse o comunicarse con los menores durante más de diez años tras la condena, libertad vigilada y la inhabilitación para cualquier actividad con menores durante ese mismo periodo.

La sentencia también declara la responsabilidad civil subsidiaria del club y su aseguradora respecto a la indemnización de los daños causados a los menores y sus familias.

De los hechos referidos se ha derivado un evidente y grave daño para la formación, para la salud y para el estado psicológico y emocional de los dos menores, conforme a los correspondientes informes periciales psicológicos penales realizados, así como un evidente daño moral tanto para ellos como para sus familias.