Condenado a un año y medio de prisión por enviar drogas ocultas en una carta a una interna de Topas (Salamanca)

SALAMANCA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a un año y seis meses de prisión a un hombre por enviar resina de cannabis y cocaína ocultas en una carta dirigida a una interna del Centro Penitenciario de Topas.

La sentencia, dictada por conformidad entre las partes y recogida por Europa Press, también impone una multa de 35,91 euros y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Los hechos se remontan a los meses de enero y febrero de 2021, cuando el acusado introdujo 1,4 gramos de cannabis y 0,25 gramos de cocaína en un sobre que envió por correo postal a una reclusa. Según la resolución, la destinataria no tenía conocimiento del envío, ya que incluso había rechazado previamente recibir correspondencia del condenado.

La carta ha sido interceptada por funcionarios del centro penitenciario el 25 de febrero de 2021, y se evitó así su entrega. El valor de las sustancias intervenidas ascendía a 27,37 euros en el caso de la cocaína y 8,54 euros en el del cannabis.

Durante la vista, el Ministerio Fiscal y la defensa han alcanzado un acuerdo de conformidad y se han reconocido dos atenuantes, la alteración de la capacidad volitiva por consumo de drogas y dilaciones indebidas en la tramitación del procedimiento.

El tribunal ha condenado al hombre como autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, tipificado en el artículo 368 del Código Penal.

La decisión sobre una posible suspensión de la pena de prisión, solicitada por la defensa y no cuestionada por la Fiscalía, se resolverá en fase de ejecutoria una vez se actualicen los antecedentes del penado.