Condenado a ocho meses de cárcel el 'Pipi' y a seis meses sus padres por delito de blanqueo de capitales

El tribunal ha impuesto también al líder de la 'Banda del BMW' y a otros once miembros un total de 32,5 años de cárcel por robo

VALLADOLID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid ha acordado condenar a ocho meses de cárcel a José Luis R, alias 'Pipi', líder de la 'Banda del BMW', y a seis meses a sus padres por delito de blanqueo de capitales del que venían siendo acusados por el fiscal, junto con multas en los tres casos de 45.000 euros.

La condena es sensiblemente inferior a la solicitada por el fsical, ya que había pedido para 'Pipi' tres años de cárcel y dos años para sus progenitores, además de multas por importe de 150.000 euros, por poner a nombre de éstos un vehículo BMW, adquirido por 21.000 euros en metálico y objeto de reparaciones por otros 8.428; una furgoneta Opel Vivaro que costó 14.000 euros, así como una finca en Tudela de Duero por la que se abonaron 'a tocateja' 12.000 euros.

El fallo condenatorio de los tres, tal y como justifica la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, obedece a la convicción de que 'Pipi', "para poder ocultar el dinero que generaban los delitos por él cometidos" en forma de numerosos robos al frente de la 'Banda del BMW' "y poder beneficiarse de estos ingresos", se concertó con sus padres, Sotero y Segunda, para dar apariencia legal a las tres operaciones comerciales analizadas en el juicio, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Aunque la defensa basaba la absolución en que tales compras se efectuaron con carácter previo a los robos reconocidos por 'Pipi', el tribunal alega que "en la lectura de la hoja histórico penal del condenado que obra en la causa y que se incluyó entre la prueba documental de fiscal se acredita de forma objetiva que antes del 29 de abril de 2013 y al menos desde el 13 de febrero de 2001 ya había sido

condenado por diversos delitos contra el patrimonio y robo con fuerza en las cosas, actividad delictiva que tuvo que generar unos ingresos que fueron utilizados en operaciones comerciales con apariencia de total licitud".

El tribunal sentenciador, en el mismo fallo, ha impuesto al 'Pipi' cuatro años de cárcel por delito continuado de robo, pena que ya había sido pactada por el encausado, y ha condenado también a otros once integrantes de la banda a distintas condenas, igualmente de conformidad, que oscilan entre los 364 euros de multa y los casi cinco años de privación de libertad, conjunto de penas que se elevan a 32,5 años, muy lejos de los 149 que el fiscal pedía para los doce procesados por una veintena de robos entre diciembre de 2016 y marzo de 2017.

Otros dos de los acusados ni siquiera comparecieron en el juicio por encontrarse en paradero desconocido y, por tanto, han sido declarados en rebeldía. Se trata de Andrés M.G. ('El Viejo' o 'Goyo') y Rolando José G. ('Venezuela'), quienes en su día, una vez detenidos, compartirán banquillo y se expondrán a penas de 13,5 y 8,5 años de cárcel, respectivamente.

Por lo que respecta al delito de blanqueo de capitales, única incógnita que quedaba por dilucidar después de las condenas de conformidad por robo, tanto el 'Pipi' como sus padres, Sotero R.M. y Segunda, se declararon inocentes en el juicio, a pesar de que el fiscal del caso mantuviera la convicción de que la compra de dos coches y una parcela-merendero en Tudela de Duero se efectuó con dinero procedente de la actividad delictiva de la banda.

"¡Todo lo he comprado con los ahorros de mi trabajo a lo largo de treinta y seis años en la Fasa Renault!", es la frase que el padre del líder de la 'Banda del BMW' repitió hasta la saciedad para justificar la procedencia lícita de los cerca de 60.000 euros que en poco más de un año y ocho meses desembolsó 'a toca teja' para la compra de los vehículos y la parcela.

En su declaración, el progenitor de 'Pipi' sostuvo que tanto la furgoneta comprada en 2013 como el BMW X6 adquirido el 9 de junio de 2014 y la parcela en la calle Extrarradio Diseminado de Tudela en 2015, con un montante global de casi 60.000 euros, fueron pagados de su bolsillo y a plazos con "ahorros obtenidos honradamente a lo largo de treinta y seis años de trabajo en la Fasa Renault", sin que su hijo le hubiera dado un solo euro para que dichos bienes.

Aunque uno de los turismos fue adquirido por 21.000 euros, con posterioridad el mismo fue sometido a una serie de arreglos en las instalaciones de Fuenteolid, en Valladolid, por importe de más de 8.000 euros que la empresa acredita que también fueron 'a toca teja', aunque el 'Pipi' alegó que las reparaciones fueron costeadas por el seguro ya que el coche estaba a todo riesgo.

'Pipi', cuya vida laboral se reduce a un contrato de un año, cinco meses y veintinueve días, explicó que en 2014 vivía del dinero obtenido por tareas de "intermediario" en operaciones de compra-venta de coches y parcelas entre Valladolid y Madrid, si bien el informe patrimonial elaborado por una agente de la Policía Nacional utilizado por el fiscal del caso atestigua que "no hay una explicación lógica" que permita justificar la procedencia lícita del dinero utilizado en las tres adquisiciones.

El informe, con datos de Hacienda, la Seguridad Social y Tráfico, constata que 'Pipi', no tiene nada a su nombre, carece de trabajo e ingresos conocidos y tan solo tiene con su pareja dos cuentas bancarias, sin apenas saldo, y que la compra de los coches y la parcela no reflejan los correspondientes movimientos en las mismas ni tampoco en la de su progenitor, un jubilado al frente de seis hijos y con una pensión de no más de 1.200 euros al mes.

Dicho informe, impugnado por la defensa, fue utilizado por la acusación pública para mantener los cargos contra 'Pipi' y sus padres, mientras que el defensor pidió un fallo absolutorio por falta de pruebas tras advertir de que las tres polémicas operaciones fueron efectuadas con anterioridad al periodo 2016-2017 en el que la 'Banda del BMW' cometió una veintena de robos, con lo que difícilmente el dinero obtenido en dicha actividad ilícita pudo haberse destinado a la compra de los coches y la parcela.