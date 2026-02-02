Condenado en Salamanca a un año de prisión por agredir a dos conductores tras un incidente de tráfico

SALAMANCA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a un año de prisión a un hombre por agredir a dos trabajadores de una empresa de mensajería tras un incidente de tráfico que registrado en enero de 2025 en la capital salmantina. La sentencia, dictada por conformidad entre las partes, también ha impuesto dos multas de un mes por un delito leve de lesiones y otro de daños, además del pago de diversas indemnizaciones.

Los hechos se produjeron el 15 de enero de 2025, cuando el ahora condenado, que circulaba con su madre como copiloto, tuvo un desencuentro en la rotonda de Plaza de España con un vehículo de la empresa Helsein en el que viajaban el conductor y un acompañante. Tras el incidente, el acusado decidió seguir al vehículo hasta el Paseo de Canalejas, tal y como señala la sentencia de la Audiencia a la que ha accedido Europa Press.

Cuando el coche de los trabajadores se detuvo ante un semáforo, el agresor se apeó de su vehículo y aprovechó que el conductor del otro turismo había bajado la ventanilla para propinarle un fuerte puñetazo en la cara. La agresión provocó al conductor una contusión facial, heridas en el labio y daños dentales que obligaron a la extracción de dos piezas.

Al ver la agresión, el copiloto salió del vehículo, momento en el que también fue golpeado y sufrió una contusión glútea y la rotura de sus gafas, valoradas en 119 euros. Tras las agresiones, el condenado comenzó a patear el vehículo, propiedad de un tercero, y causó daños tasados en 464,65 euros.

El tribunal ha condenado al acusado por un delito de lesiones del artículo 147.1 del Código Penal, un delito leve de lesiones y un delito leve de daños, y le ha impuesto un año de prisión, las multas correspondientes y el pago de las siguientes indemnizaciones: 2.450 euros para el conductor, 209 euros para el acompañante y 464,65 euros al propietario del vehículo.

La resolución es firme, ya que las partes han manifestado su voluntad de no recurrir. La decisión sobre la posible suspensión de la pena de prisión se adoptará en fase de ejecutoria, una vez se actualicen los antecedentes del condenado.