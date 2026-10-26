Conduce de forma temeraria en Palencia y le pillan con droga, sin carnet, con un cuchillo y una barra de hierro

Cuchillo y barra de hierro intervenidas. - POLICÍA NACIONAL

PALENCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional intervinieron en Palencia una sustancia de color marrón, un arma blanca de grandes dimensiones y un objeto peligroso durante una actuación desarrollada en la avenida Derechos Humanos, tras detectar un vehículo que circulaba de forma peligrosa e invadía ambos carriles de la vía.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado, a las 21.16 horas, cuando agentes que realizaban labores preventivas de seguridad ciudadana han observado un turismo cuya conducción suponía un riesgo para el resto de los usuarios, informa la Comisaría Provincial a través de un comunicado.

Tras dar el alto al vehículo en una zona segura e identificar al conductor, los policías han observado signos de nerviosismo e incoherencias en su forma de expresarse, por lo que han realizado un cacheo de seguridad y una inspección del vehículo.

Como resultado de las comprobaciones, los agentes localizaron en el bolsillo derecho del pantalón del conductor una sustancia de color marrón envuelta en papel film transparente. Asimismo, bajo la alfombrilla del conductor hallaron una barra de hierro con un extremo puntiagudo y el otro curvo, además de un cuchillo de cocina de grandes dimensiones.

Ante estas circunstancias, se solicitó la colaboración de la Policía Local de Palencia para realizar las pruebas de detección de alcohol y drogas. La prueba de alcoholemia arrojó un resultado negativo, mientras que el test de drogas dio positivo en cocaína y THC.

Por otro lado, los agentes comprobaron que el conductor carecía de permiso de conducción en vigor, motivo por el que se instruyeron las correspondientes diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial.

El vehículo fue inmovilizado y se formularon denuncias administrativas por consumo de sustancias estupefacientes en la vía pública, tenencia de arma blanca y porte de un objeto peligroso.