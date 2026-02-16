El conductor de un autobús escolar cuadruplica la tasa de alcoholemia a su paso por Santa María (Soria)

Investigado el conductor de un autobús escolar por dar positivo en alcoholemia. - SUBD. GOBIERNO SORIA

SORIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Soria investiga al conductor de un autobús escolar que cuadruplicó la tasa de alcoholemia permitida en un control en la A-2, dentro del término municipal del a localidad soriana de Santa María de Huerta, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

El investigado fue localizado a las 11.45 horas del día 9 de febrero de 2026, en la A-2, en el kilómetro 176,600, cuando varias patrullas de la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Soria se encontraban realizando un control de transporte, alcohol y drogas.

Al ordenar la detención del autobús de transporte escolar, los agentes observaron que el conductor presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólica. El autobús se encontraba realizando una excursión escolar y en su interior viajaban tres profesores, dos monitores y 49 menores con edades comprendidas entre los 9 y los 12 años.

El conductor, una vez sometido a las pruebas de alcoholemia, arrojó unos resultados de 0,67 y 0,63 miligramos por litro, por lo que cuadruplicaba la tasa permitida, que para este tipo de este tipo de conductor y vehículo es de 0,15 miligramos por litro.

El vehículo fue trasladado por otro conductor a lugar apropiado con servicios, donde quedó inmovilizado a la espera de hacerse cargo de la conducción otro conductor de la empresa.

DILIGENCIAS

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria instruyó diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial al conducir con síntomas evidentes de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas (art.379.2 del CP). Las diligencias fueron entregadas en la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Almazán (Soria).

El investigado puede enfrentarse a penas de prisión de entre tres a seis meses o multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempos superior de uno y a cuatro años.