Un conductor casi cuadriplica la tasa de alcohol máxima tras un accidente de tráfico en Valladolid

Archivo - Nuevo vehículo de atestados de la Policía Municipal, 22-6-18 - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 39 años arrojó una tasa positiva de alcoholemia que casi cuadriplica el máximo permitido después de verse implicado en un accidente de tráfico en Valladolid, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se produjeron en la tarde de este domingo, 8 de junio, al inicio de la calle Kilimanjaro, a la entrada del barrio vallisoletano de Pinar de Jalón, donde dos vehículos colisionaron por alcance.

Tras el accidente, se requirió la asistencia del equipo de atestados de la Policía Municipal, que practicó la prueba de alcohol al conductor de uno de los vehículos, que arrojó resultados de 0,97 y 0,95 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, cuando el máximo se establece en 0,25.

En el accidente se produjeron daños materiales y una ocupante de un turismo manifestó dolores en las cervicales, aunque no hubo heridos de consideración.