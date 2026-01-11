Confapacal renueva su Junta Directiva con María Saturnina Jiménez como presidenta

VALLADOLID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Federaciones de Asociaciones de Madres y Padres (Ampas) de Centros Públicos de Castilla y León (Confapacal) ha renovado su Junta Directiva, ahora encabezada por María Saturnina Jiménez Andrés como presidenta.

Según ha informado la organización en un comunicado recogido por Europa Press, a Jiménez Andrés la acompañan Pablo Martínez como vicepresidente, Eva María Alonso como secretaría, Juan Marcos Sánchez como vicesecretario, Delia de Mier como tesorera y Carmen Junquera como vicetesorera.

Este nuevo equipo de gestión asume el compromiso de representar a las familias de la escuela pública con el objetivo de colaborar en la mejora del sistema educativo, por lo que centrará su labor en la optimización de la atención y el acompañamiento del alumnado en los centros de titularidad pública de la Comunidad.

Por su parte, la presidente saliente, Soledad Alegre, ha dado las gracias por el apoyo recibido y el trabajo común realizado durante su mandato en Confapacal.