El Congreso de NNGG en Valladolid recuerda a Miguel Ángel Blanco con un emotivo homenaje dedicado a las víctimas de ETA

La hermana de Miguel Ángel Blanco, María del Mar Blanco, durante el emotivo homanaje en Valladolid - PP

VALLADOLID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones del Partido Popular, que se celebra en Valladolid, ha celebrado un emotivo minuto de silencio para rendir un homenaje a Miguel Ángel Blanco, concejal de Ermua, cuando se cumplen 29 años de su secuestro y asesinato por parte de la banda terrorista ETA.

El acto ha comenzado con la petición de guardar un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas del terrorismo, tras lo que el auditorio, puesto en pie, ha permanecido en silencio antes de romper en un prolongado aplauso. Acto seguido, se ha hecho entrega de un ramo de flores a su hermana, María del Mar Blanco.

A continuación, la organización ha proyectado un vídeo con imágenes del secuestro del entonces concejal 'popular', de las multitudinarias movilizaciones ciudadanas que recorrieron toda España durante las horas en las que ETA mantuvo el ultimátum para exigir el acercamiento de los presos de la banda al País Vasco y del impacto que provocó el asesinato de Blanco el 12 de julio de 1997.

La pieza audiovisual ha recuperado también fragmentos de las retransmisiones informativas de aquellos días y las concentraciones en las que miles de personas alzaron las manos blancas al grito de 'Basta ya' o 'Queremos paz' convertidos entonces en símbolos de la respuesta social frente al terrorismo.

El recuerdo a Miguel Ángel Blanco ha precedido a la intervención del nuevo presidente de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa.