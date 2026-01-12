El congreso regional de Agencias de Viajes reunirá en Segovia a 180 profesionales de ámbito nacional e internacional

El presidente de la Agrupación Segoviana de Agencias de Viajes, Luis Patiño, con represerntantes de la Agrupación y la FES. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El X Congreso Regional de Agencias de Viajes de Castilla y León reunirá en Segovia a 180 profesionales del sector, que debatirán los asuntos de actualidad de su actividad durante el 17 y 18 de enero.

El presidente de la Agrupación de Agencias de Viajes de Segovia, Luis Patiño, se ha mostrado muy optimista por la marcha de las inscripciones, que a fecha de inicio de semana "ya tiene confirmados 160 congresistas, con expectitivas de cerrar la inscipción con 180 profesionales, en total".

De ellos, Patiño ha reseñado que hay una representación relevante de turoperadores de media y larga distancia, y de proveedores locales, "que muestra el interés por ofrecer el potencial turístico de la ciudad y la provincia".

Luis Patiño ha remarcado la presencia de varias cadenas hoteleras nacionales e internacionales, que no tienen hoteles de sus redes en el interior, pero que están mostrando "mucho interés" por Segovia, lo que refleja, en su interior, el deseo de instalarse "en un futuro cercano". Patiño ha mencionado la presencia de Hyatt Internacional, Besto Hotels y Magic, como ejemplo de este interés de grandes empresas del sector.

Como objetivo local, el presidente de los operadores segovianos de viajes ha expuesto que desde las instituciones, empresas y el propio sector de agencias se desea mostrar a los congresistas las oportunidades de Segovia como "un destino de turismo de congresos, de incentivos". "No con ánimo de competir con Valladolid o Madrid, sino para ofrecer la ciudad y la provincia a empresas medias o pequeñas, de entre 50 y 300 personas, para celebrar aquí eventos con la comodidad de una ciudad fácil, con cercanía y muy buen comunicación con las 2 grandes y donde la vida tiene calidad", ha continuado.

El congreso se abrirá en el Teatro Juan Bravo en la mañana del 17, con intervenciones que tratarán "la realidad actual del sector, el Reral Decreto sobre uso de datos de los clientes, el intrusismo o el cambio de modelo de gestión del 'Club de los 60'". "Porque ahora la Junta permite, por primer año, que seamos todas las agencias de viaje de la región las que podamos gestionar estos viajes promovidos por la Consejería de Familia", ha detallado.

Tras la mañana de encuentros en el Juan Bravo se celebrará un 'networking' (encuentro de trabajo) en el Convento de Mínimos, acompañado de un cóctel, para seguir con visitas guiadas por Segovia y una cena de gala, nuevamente en el Convento de Mínimos.

El domingo, el congreso se trasladará a Cuéllar, para visitar su casco urbano, la arquitectura mudéjar y la oferta gastronómica de uno de los patrocinadores locales del evento.

En la región hay alrededor de 500 agencias de viaje, organizadas en agrupaciones provinciales, que as u vez decidieron en su día formar la Federación Regional. En la provincia de Segovia, sede de esta décima edición del Congreso, hay 23 agencias y 2 operadores.