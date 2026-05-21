El congreso SegoviUp debate el papel de la IA como aliada del emprendedor y reclama menos trabas fiscales

Albert Ribera durante su ponencia en SegoviUp. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Segovia ha acogido la tercera edición del congreso 'SegoviUp', foro de encuentro entre emprendedores, inversores y empresas locales, durante el que se ha debatido sobre la inteligencia artificial (IA) como aliada para los emprendedores, y la necesidad de reducir las trabas fiscales a quienes se lanzar a iniciar un proyecto empresarial.

El foro ha reunido a cerca de medio millar de personas, promovido en alianza entre la Diputación Provincial y el Instituto de Empresa, con la coordinación de la firma GBO.

SegoviUp ha situado la inteligencia artificial y el liderazgo emprendedor en el centro del debate, con la participación de la empresaria María Benjumea y el exdirigente político Albert Rivera.

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha subrayado que iniciativas como esta responden a una "obligación" de las administraciones públicas de "generar espacios donde los proyectos emprendedores puedan conectar con financiación y experiencia empresarial".

De Vicente ha destacado que las ediciones anteriores han arrojado buenos resultados y ha señalado que la provincia se encuentra "bien situada" en innovación y emprendimiento, en proporción a su dimensión poblacional.

El presidente provincial ha anunciado que el Plan de Fomento Territorial ya ha aprobado su primera ayuda, con incentivos en torno a 20.000 euros, destinados a emprendedores que deseen desarrollar sus proyectos en el nordeste provincial.

Sobre la necesidad de aligerar trabas fiscales a los nuevos proyectos, De Vicente se ha mostrado de acuerdo con las propuestas de reducción impositiva en los primeros estadios del emprendimiento, una medida que, a su juicio, "lo entendería todo el mundo" y que tiene precedentes históricos "en la repoblación de estos territorios hace cinco siglos".

Por otro lado, en cuanto a la tendencia en implantar la inteligencia artificial, Miguel Ángel de Vicente ha advertido de que no es una herramienta dañina, sino que "puede ser dañino el uso" que se haga de ella y ve una oportunidad de crecimiento en la aplicación de las nuevas capacidades virtuales para desarrollar proyectos en territorios como el de Segovia. Para De Vicente, la IA es "aliada y "oportunidad, aunque ha advertido sobre la necesidad de que su desarrollo se produzca "desde perspectivas éticas".

APOYO AL EMPRENDEDOR

El exlíder político, abogado y asesor en liderazgo Albert Ribera ha defendido en su ponencia el concepto de "liderazgo emprendedor" y ha apelado a la necesidad de crear condiciones favorables para quienes asumen el riesgo de poner en marcha un negocio.

Ha señalado que España es un país "difícil para emprender" debido a la burocracia, los impuestos de inicio y la carga administrativa que recae sobre autónomos y pequeños empresarios desde el primer momento.

Ribera ha reclamado un modelo en el que los emprendedores cuenten con una "alfombra roja", esto es, que puedan desarrollar su idea antes de que la fiscalidad y la burocracia comprometan su viabilidad. A su juicio, el problema radica en "el orden de los factores" y "exigir contribuciones antes de que el negocio esté consolidado es matar la gallina de los huevos de oro".

La empresaria María Benjumea ha abordado el impacto de la inteligencia artificial sobre el ecosistema emprendedor desde una perspectiva marcadamente optimista. Ha afirmado que esta tecnología permite "ganar en tiempo, fiabilidad y coste", y ha destacado su potencial para "facilitar el modelo del llamado 'solopreneur', es decir, el emprendedor individual que, apoyado en herramientas tecnológicas, puede crear y gestionar su propia empresa".

Benjumea ha matizado que para construir proyectos de mayor envergadura sigue siendo imprescindible conformar un equipo sólido, ya que "los llaneros solitarios pueden trabajar gracias a la inteligencia artificial, pero para crear algo grande se necesita siempre un equipo estupendo".

La empresaria madrileña ha valorado el entorno legislativo y ha recordado que la Ley de Empresas Emergentes -conocida como Ley de Startups- fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados, lo que, a su juicio, refleja "una concienciación transversal sobre la importancia del emprendimiento".

Por otro lado, ha reconocido el momento de incertidumbre geopolítica, económica y financiera que atraviesa el ecosistema, pero ha insistido en que la respuesta pasa por "la formación, el foco y la confianza en uno mismo".

El congreso ha incluido también la presentación de proyectos emprendedores ante potenciales inversores y la participación de empresas locales consolidadas que han aportado su experiencia al foro.