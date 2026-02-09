Conrado Íscar agradece el trabajo de la AECC en el mundo rural y apuesta por mantener el apoyo a la investigación

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar (izda), junto al presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid, Artemio Domínguez. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha agradecido este lunes el trabajo de los en torno a 40 delegados de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en el medio rural de la provincia y ha recalcado la apuesta de la institución que preside, a través del convenio con la entidad, con el mantenimiento del apoyo a la investigación.

Íscar ha asistido este lunes en Valladolid al II Encuentro de delegaciones locales Contra el Cáncer con Ayuntamientos de la provincia, donde ha acompañado al presidente de la AECC en Valladolid, Artemio Domínguez.

El presidente de la Institución provincial ha querido "poner en valor" la figura de los delegados en el medio rural, "más de 40 delegados" que "de modo silencioso ayudan a todas y cada una de las personas que cuando oyen esa palabra cáncer, pues lógicamente se preocupan y no saben a quién de ir".

También ha destacado las acciones que lleva a cabo la Diputación en conjunto con la AECC en "colaboración público-privada" y "entre administraciones". Así, se ha referido al convenio de colaboración que mantienen con dicha entidad, con un objeto "muy amplio", que incluye las marchas que se organizan "en todo el territorio" como "una marea verde".

Íscar ha subrayado la importancia de esos actos para seguir la lucha y el apoyo a la investigación. "A mayor investigación, menos personas o menos gasto en este caso a la sanidad", ha recalcado en una mención a una frase que suele emplear el presidente de la AECC en la provincia.