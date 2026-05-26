Conrado Íscar destaca el apoyo de la Diputación al campo y al vino como "alma e identidad" de Valladolid

Los II Premios de Viticultura de Valladolid El alma del vino reconocen la excelencia de profesionales de la provincia - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha destacado el compromiso de la institución provincial con el campo y el sector vitivinícola como "alma, tierra e identidad" de la provincia durante la entrega de los II Premios de Viticultura 'El Alma del Vino', donde ha ensalzado el trabajo "muchas veces silencioso" de quienes hacen posible que la provincia sea "todo un referente" del sector.

El máximo responsable de la institución provincial ha asegurado que la viticultura es un "pilar fundamental" de la provincia, no sólo por su importancia económica sino por forma de "impactar profundamente" en la cultura y la identidad paisajística.

Por ello, ha subrayado que es de "justicia" reconocer el trabajo de las personas que se dedican a este sector, motivo por el que ha explicado que estos premios buscan reconocer a las manos que están en el campo en circunstancias "muchas veces o casi siempre extremas" y hacen posible esos vinos en esta tierra.

Precisamente, ha incidido en que esta iniciativa pone en valor ese trabajo "muchas veces silencioso" que hace posible que Valladolid sea "todo un referente" en el vino al contar con cinco denominaciones de origen y más de 400 bodegas.

Por ello, el presidente de la Diputación ha remarcado que la institución que lidera "siempre va a estar al lado del campo, porque el campo es hablar de Valladolid, es hablar de tierra, es hablar de mundo rural".

Los Premios de Viticultura de Valladolid 'El alma del vino', organizados por la Asociación de Viticultores de la D.O Rueda con el apoyo de la Diputación de Valladolid, tienen como objetivo reconocer la excelencia, la innovación y el trabajo de los profesionales del sector vitivinícola.

La entrega de premios ha tenido lugar en una gala a la que han asistido los principales representantes del sector de la viticultura de la provincia, representantes de las cinco denominaciones de origen, profesionales, bodegas y viticultores.

Por segundo año consecutivo, se busca reconocer y valorar a quienes, con su labor diaria, "regalan el vino, un verdadero reflejo de nuestra tierra y nuestra cultura", ha señalado Conrado Íscar, presidente de la institución provincial.

LOS PREMIADOS

El Premio a la Trayectoria Profesional, el reconocimiento principal, ha recaído sobre Jesús Yllera por su papel pionero en la modernización del sector vitivinícola de Castilla y León al frente del Grupo Yllera.

Este reconocimiento pone en valor toda una vida dedicada a la creación de marcas internacionales, el arraigo al territorio de Valladolid y la consolidación de una estructura empresarial familiar sostenible.

El Premio Viticultor Joven ha ido a parar a Juan Príncipe, tercera generación de las Bodegas César Príncipe, un galardón que reconoce el talento emergente, el relevo generacional y las nuevas formas de comunicar la cultura del vino en la provincia de Valladolid.

El Premio Viticultora del Año reconoce a Sagrario Ramírez como símbolo de constancia, arraigo y relevo generacional en la DO Cigales.

Desde que asumió la titularidad de las viñas familiares en 2006, ha defendido un modelo de viticultura tradicional basado en el trabajo manual y el conocimiento heredado, superando las dificultades del sector.

Su candidatura premia el esfuerzo de las pequeñas explotaciones familiares, visibiliza el papel esencial de la mujer en el medio rural y destaca su contribución a la preservación del patrimonio y el paisaje vitícola de Valladolid.

El enólogo Santiago Rivera ha sido galardonado con el Premio Profesional Técnico por su sólida formación científica y su destacada labor técnica en la Ribera del Duero vallisoletana.

Al frente de su proyecto familiar, Bodegas Erial - Epifanio Rivera en Pesquera de Duero, este licenciado en Ciencias Químicas y enólogo destaca por su riguroso conocimiento agronómico y su filosofía de precisión basada en la mínima intervención y la interpretación exhaustiva de cada suelo.

El Premio Proyecto Sostenible será entregado a Bodegas José Pariente, por su modelo de gestión integral y su liderazgo en agricultura regenerativa en la DO Rueda.

Dirigida por Martina e Ignacio Prieto Pariente, la bodega ha consolidado un proyecto altamente competitivo que destaca por la obtención de la certificación Sustainable Wineries for Climate Protection (SWfCP) y el desarrollo de "Pariente Vivo", una iniciativa pionera de paisajismo que utiliza tecnología internacional avanzada para monitorizar en tiempo real la biodiversidad y la salud del suelo.

Bodegas Protos es el mejor ejemplo de innovación constante en el mundo del vino, como así reconoce el jurado que le ha otorgado el Premio Proyecto de Innovación.

Con casi un siglo de historia en Peñafiel, la bodega destaca por una modernización integral que incluye la digitalización de la viticultura a través del sistema de teledetección CartoSAT, la protección de su patrimonio genético con el pionero Banco de Germoplasma de Tempranillo y su temprana apuesta por la innovación del verdejo en la DO Rueda.

Entre los reconocimientos destacados de esta edición se encuentra la mención especial a Bodegas y Viñedos Meóriga, un proyecto vitivinícola que se ha convertido en el gran baluarte y defensor de la viña en el norte de Valladolid.

Ubicada en Mayorga, en el corazón de la Tierra de Campos y bajo el amparo de la DO León, la bodega ha sido galardonada por mantener viva una herencia con profundas raíces, identidad y un mérito extraordinario.

En una comarca tradicionalmente dominada por el cereal y el secano, Meóriga ha sabido erigirse como bandera de la viticultura y referente de futuro.