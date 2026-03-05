Conrado Íscar reafirma el compromiso de Diputación por la igualdad real entre hombres y mujeres en los 225 pueblos

Iscar durante su intevención en la jornada que se ha celebrado este jueves dentro de los actos del 8M. - DIP VALLADOLID

VALLADOLID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación, Conrado Iscar, ha reafirmado el compromiso que la institución "tienes los 365 días del año por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres" en cada uno de los 225 municipios y las nueve pedanías de la provincia.

La Diputación de Valladolid ha celebrado este jueves una serie de actos que se han desarrollado en el Espacio La Granja de la institución provincial con motivo de la celebración el próximo domingo del Día Internacional de la Mujer.

Al respecto, Íscar ha recordado que "una vez más" la Diputación destina ayudas a los ayuntamientos y alas entidades locales menores para que puedan organizar actuaciones "en materia de igualdad y contra la lucha contra violencia de género", al tiempo que ha apuntado que "la conciliación es fundamental".

Asi, se ha referido a los programas 'Conciliamos' y 'Crecemos', a las ayudas a la conciliación para familias que viven en municipios de menos de 20.000 habitantes, además de que ha reconocido la importancia del Diálogo Social "para seguir fomentando planes de igualdad y protocolos contra el acoso en el entorno laboral y en las empresas".

"La Igualad es un camino que recorremos todos", ha afirmado el presidente de la Diputación, quien ha abogado por "lograr una sociedad donde el talento no tenga género y donde nacer en un pueblo no sea un obstáculo para tener una oportunidad".

Tras recordar que está en vigor el VII Plan de Igualdad de Oportunidades y Contra la Violencia de Género, el presidente de la Diputación ha explicado que durante la jornada de este jueves se ha "puesto el foco en una realidad que define una identidad manifiesta de la provincia de Valladolid; la mujer rural y su papel fundamental en la agricultura".

Bajo el lema 'Mujer y Agricultura: Riqueza para el Mundo', el presidente ha destacado que se ha tenido la oportunidad de escuchar los testimonios de Carolina Bravo, Sonia Rodríguez, Joane Hernández, Sala Martín y Sara González, a quienes ha agradecido su generosidad al compartir sus experiencias.

"Sois el ejemplo de que el campo de Valladolid no solo produce alimentos de elevadísima calidad, sino que es el motor de una riqueza que va mucho más allá de lo económico", ha señalado Conrado ÍScar.