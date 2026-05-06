Conrado Íscar reivindica las carreteras provinciales como "cordón umbilical" del medio rural

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, junto al director general de la Asociación Española de la Carretea (AEC), Jacobo Díaz, en la inauguración de 28 edición del Symposium Nacional de Vías y Obras de la Administración Local, Vyodeal - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha defendido el papel esencial de las vías provinciales en la vertebración del territorio al afirmar que las carreteras son el "cordón umbilical" que mantiene unido el mundo rural, al tiempo que ha subrayado que, en una provincia con 1.432 kilómetros de carreteras a cargo de la institución provincial, cada kilómetro representa una oportunidad para que un vecino pueda vivir en su pueblo.

El máximo responsable de la Diputación Provincial ha inaugurado este miércoles la 28 edición del Symposium Nacional de Vías y Obras de la Administración Local, Vyodeal, junto al director general de la Asociación Española de la Carretea (AEC), Jacobo Díaz, que se ha celebrado en el Espacio La Granja bajo el lema 'La nueva movilidad y el reto demográfico'.

En este marco, el presidente provincial ha detallado que esta cita reúne en la capital vallisoletana a cerca de dos centenares de expertos, entre responsables institucionales, técnicos de administraciones públicas, empresas y centros de investigación.

Todo ello con el objetivo de analizar cómo deben adaptarse las carreteras locales a los nuevos desafíos de la movilidad, la seguridad vial, la sostenibilidad, la digitalización y la prestación de servicios en el medio rural, con las limitaciones presupuestarias como "espada de Damocles" de la gestión de estas redes.

Durante su intervención, Conrado Íscar ha defendido el papel esencial de las vías provinciales en la vertebración del territorio y ha vinculado la conservación y la mejora de la red viaria con la lucha contra la despoblación.

En este sentido, ha recordado que no puede hablarse de igualdad de oportunidades si no se garantiza que los desplazamientos cotidianos al centro de salud, al colegio, al puesto de trabajo o a los servicios públicos se realicen en condiciones de seguridad y eficiencia.

ESTRATEGIA VIARIA 2019-2031

El presidente de la Diputación de Valladolid también ha puesto en valor la Estrategia Viaria 2019-2031, dotada con 73 millones de euros y que permite clasificar y priorizar las actuaciones en la red provincial en función de su papel conectivo y del flujo de tráfico.

Según ha destacado, la institución ya ha ejecutado más del 45 por ciento de esa inversión, lo que supone cerca de 33 millones destinados a la transformación de la red viaria provincial.

Entre las actuaciones desarrolladas, Conrado Íscar ha citado el acondicionamiento de curvas peligrosas, la mejora de trazados, los refuerzos de firme, la ejecución de circunvalaciones para sacar el tráfico pesado de los cascos urbanos y el esfuerzo constante en conservación y mantenimiento.

"Una carretera local debe ser tan segura como una autovía", ha señalado durante su intervención, para después incidir en la necesidad de reforzar la cooperación entre administraciones.

A su juicio, el reto demográfico exige lealtad institucional y trabajo conjunto entre el Gobierno, la Junta y las diputaciones, porque "las carreteras no entienden de competencias ni de límites provinciales cuando un vecino las recorre".

Por su parte, Díaz ha defendido que la movilidad rural no puede analizarse desde una única perspectiva. "Hablar de movilidad en el ámbito rural es hablar de igualdad de oportunidades, de servicios públicos, de actividad económica, de población, de arraigo y de futuro", ha analizado.

En esta línea, ha destacado el "papel insustituible" de las corporaciones provinciales, que gestionan redes extensas y complejas, muchas veces dispersas, con recursos limitados y una enorme responsabilidad social.

Durante sus dos jornadas de trabajo, el 28 Vyodeal aborda cuestiones como la conservación de las redes locales, la financiación, la seguridad vial, la innovación, la digitalización, la sostenibilidad, el transporte a demanda, la movilidad eléctrica y la adaptación de las infraestructuras a las nuevas necesidades sociales.

Pero, como ha subrayado Díaz, por encima de todo, el Congreso hablará "de personas", de los vecinos que utilizan estas carreteras cada día, de los técnicos que las gestionan, de las empresas que aportan soluciones y de las instituciones que deben planificar con visión de futuro.