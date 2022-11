La consejera de Movilidad espera que la huelga de transportes "no afecte" a economía, a empresas y al sector primario

SALAMANCA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, ha pedido al Gobierno Central y a los convocantes de la huelga del transporte anunciada para los próximos días que lleguen a "un punto de encuentro" para que no afecte a la economía, a las empresas y al sector primario de Castilla y León.

"Es un tema que somos conscientes que han tratado con el Ministerio, que parece ser que, a día de hoy, no han llegado a ningún acuerdo. Lo que solicitamos a unos y a otros, que consigan un punto de encuentro para que eso no menoscabe y no altere el funcionamiento en nuestro territorio, en Castilla y León", ha manifestado.

Asimismo, en atención a los medios de comunicación, antes de participar en la inauguración en Salamanca del XXX Congreso de la Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Autelsi), ha instado también, en referencia a la huelga, "que aquellos trabajadores que quieran seguir realizando sus jornadas lo puedan hacer".

"Por supuesto, que no afecte a nuestra economía, a nuestras empresas y a nuestro sector primario", ha remarcado durante su encuentro antes de participar en el congreso en el Parador de Salamanca.