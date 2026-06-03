La consejera vasca María Ubarretxena cede el premio de la Fundación Orange a Servicios Sociales de Segovia

La galardonada, con el presidente de Fundación Orange, Ludovic Pech (izda) y el alcalde de Segovia, José Mazarías. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Orange y el Ayuntamiento de Segovia han entregado el XI Premio Mujer y Tecnología a la consejera portavoz del gobierno vasco, María Ubarretxena Cid, quien, sin embargo, ha cedido el importe económico del premio a la Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad y Barrios del Ayuntamiento segoviano.

La consejera galardonada gestiona la cartera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno y es portavoz del Gobierno Vasco. El premio reconoce su trayectoria en el ámbito de la gestión pública, la gobernanza y la modernización de las administraciones.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Segovia, José Mazarías, y del presidente de la Fundación Orange, Ludovic Pech, y ha sido clausurado por Azucena Suárez, concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Barrios del consistorio segoviano.

Mazarías ha subrayado durante su intervención inaugural que "la transformación tecnológica no es solo un proceso técnico, sino también social, económico y democrático", y ha destacado que "la presencia de las mujeres no es opcional: es imprescindible".

Por su parte, Pech ha incidido en que "la tecnología solo cumple su propósito cuando incluye y mejora la vida de las personas" y ha recordado que el premio nació hace once años para "visibilizar referentes reales que ya están construyendo el futuro desde la innovación y el impacto social".

María Ubarretxena Cid es licenciada en Humanidades y Empresa por la Universidad de Deusto y cuenta con formación especializada en liderazgo, competencias directivas, administración pública y gobernanza abierta y colaborativa. Su carrera ha combinado la experiencia en el sector privado y en el servicio público.

Fue alcaldesa de Arrasate-Mondragon entre 2015 y 2023, directora de Economía Social en el Gobierno Vasco y diputada de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Desde 2024 ejerce como consejera y portavoz del Ejecutivo autonómico vasco, donde impulsa políticas de modernización y transformación digital orientadas a acercar los servicios públicos a la ciudadanía.

La galardonada ha decidido ceder el importe económico del premio a la Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad y Barrios del Ayuntamiento de Segovia, como hicieron en la pasada edición las galardonadas Beatriz Gómez Jiménez y Carmen del Cerro de la Cruz, reconocidas en la X edición por sus trayectorias en tecnología y telecomunicaciones aplicadas a la defensa y la seguridad.

El Premio Mujer y Tecnología fue creado en 2015 para reconocer a mujeres referentes en tecnología, innovación social, transformación digital y comunicación, y para mostrar trayectorias capaces de inspirar a otras mujeres y a la sociedad. En su XI edición, el galardón se muestra nuevamente como iniciativa para promover la igualdad de oportunidades, romper estereotipos y fomentar la presencia de las mujeres en espacios vinculados a la innovación.

En el marco del mismo acto, el alcalde de Segovia, José Mazarías, y Daniel Morales, en representación de la Fundación Orange, han firmado un convenio de colaboración entre ambas entidades. El acuerdo está destinado a impulsar actuaciones, programas y recursos promovidos por la Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad, para avanzar en la igualdad de oportunidades, prevenir las violencias machistas, fomentar la inclusión social y mejorar la atención a personas en situación de vulnerabilidad.

La Fundación Orange contribuirá al desarrollo de las iniciativas contempladas mediante una aportación económica de 6.191,50 euros, orientada a financiar actividades de sensibilización y acciones sociales. El convenio incluye entre sus actuaciones el propio Premio Mujer y Tecnología, que queda así integrado en el marco de colaboración institucional entre las dos entidades firmantes.