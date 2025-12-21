La Consejería de Sanidad lanza una web y una guía destinadas a mejorar la salud de las mujeres

Archivo - El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, en la Jornada de Atención Integral a la Mujer. - JCYL - Archivo

VALLADOLID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad de Sanidad ha puesto en marcha una plataforma integral destinada a mejorar la salud y bienestar de las mujeres castellanoleonesas, especialmente a dos grupos, las mayores de 50 y de 70 años.

La plataforma incluye una web, https://www.saludcastillayleon.es/ciudadanos/es/salud-integr... , y materiales de información sobre prevención, autocuidado, nutrición y programas de detección precoz de enfermedades, disponibles para los ciudadanos en el Portal de Salud de la Comunidad, según ha informado la Junta en comunicado recogido por Europa Press.

Así, hay enlaces a videos formativos, a espacios para la promoción de hábitos saludables y prevención de enfermedades, a programas de detección y prevención precoz, talleres de salud de la Escuela de Pacientes de Castilla y León, enlaces a webs de Servicios Sociales sobre la soledad no deseada o las personas cuidadoras o información sobre el bienestar emocional con recursos y consejos, entre otros.

Asimismo, incluye el enlace directo a los nuevos programas de Mujer Activa 50+ / 70+, un colectivo de casi 640.000 personas en Castilla y León, que constituyen una gran parte de la población con enfermedades crónicas, dolor, fragilidad, dependencia, cuidadoras o problemas de salud mental.

En este apartado concreto se incluyen actividades formativas y materiales educativos especialmente dirigidos a las mujeres de esos tramos de edad y sus cuidados, en formato taller y en cada una de las diversas áreas sanitarias, con el concepto de 'paciente experto', es decir, mujeres expertas o 'mentoras de vida' que han superado enfermedades como el cáncer o la depresión y que ofrecerán acompañamiento voluntario a otras mujeres en procesos similares, siempre bajo la supervisión de profesionales sanitarios.

Se trata de dar "un paso más" en las iniciativas asistenciales y preventivas dirigidas a mujeres mayores de 50 y 70 años, con el objetivo de avanzar en la detección precoz de problemas de salud en el ámbito cardiovascular, ginecológico, cognitivo, emocional y otros factores que afectan al bienestar físico y mental, ha aseverado la Junta.

En concreto, el nuevo programa multidisciplinar para mujeres mayores de 50 años contempla también revisiones cardiológicas y ginecológicas, cribados de deterioro cognitivo y alteraciones de la salud emocional, así como la promoción de hábitos saludables en alimentación y ejercicio físico, reforzando también la atención a las cuidadoras.

Para las mujeres mayores de 70, el programa incorpora la valoración de la fragilidad y el riesgo de caídas, el abordaje de aspectos nutricionales y la detección de posibles enfermedades neurológicas, junto con evaluaciones de salud emocional y cribados de deterioro cognitivo.

Asimismo, se pretende prestar especial atención a la soledad no deseada a través de vías de coordinación sociosanitaria que activen apoyos sociales, y realizar un seguimiento estrecho de la pluripatología y la polifarmacia.

GUÍA PARA PROFESIONAL

Por otro lado, se ha puesto en marcha la nueva guía sobre esta materia para profesionales, centrada en promover una atención multidisciplinar, en la que participarán profesionales del equipo de atención primaria (AP), como medicina familiar y comunitaria, enfermería familiar y comunitaria, matronas, fisioterapia y trabajo social, así como equipos hospitalarios en ginecología y obstetricia, salud mental y otras especialidades médicas como neurología.

Además, se tiene en cuenta que en el abordaje a la salud intervienen otros ámbitos, como lo social y comunitario, donde existen servicios y equipos que tienen que coordinarse, ha detallado el Ejecutivo autonómico.

En este sentido, para las mujeres mayores de 50 años se establecen cinco subprogramas específicos para profesionales, salud cardiovascular, salud sexual y ginecológica, salud emocional, atención a la cuidadora y bienestar activo y ejercicio físico.

Asimismo, para las mayores de 70 años, se hace énfasis en tres aspectos, capacidad funcional y autonomía, atención a la soledad no deseada y atención a la pluripatología crónica compleja.

Esta iniciativa de la Consejería de Sanidad viene motivada por el hecho de que Castilla y León es la segunda comunidad más envejecida de España, pero también goza de una de las esperanzas de vida más altas del mundo, con 87,15 años en las mujeres, por encima de la media española.

La longevidad conlleva que sea la tercera comunidad con mayor porcentaje de personas con enfermedades crónicas o problemas de salud de larga duración (40,4 por ciento), y la prevalencia de trastornos mentales es superior a la media nacional.

A esta realidad se suma la sobrecarga de cuidados, con la tasa de excedencias laborales para el cuidado de familiares en Castilla y León tomada en un 90,6 por ciento por mujeres, una carga física y emocional que "tiene un impacto directo en la salud y la calidad de vida".

En este contexto, la Junta ha recordado que la Estrategia de Salud con Perspectiva de Género en Castilla y León también orienta sus esfuerzos hacia una prevención más eficaz, con el refuerzo de programas de cribado para garantizar una detección temprana y equitativa de los problemas de salud que afectan de manera diferencial a las mujeres.

Las ampliaciones de estos programas permitieron incluir el año pasado a la población de 70 a 74 años, tanto en el cribado de cáncer colorrectal, que abarca a personas de entre 50 y 74 años, como en el de cáncer de mama, dirigido a mujeres de entre 45 y 74 años.

Con dichas ampliaciones, Castilla y León incorporó una franja poblacional más extensa que la prevista en el Sistema Nacional de Salud, donde los programas de cribado se dirigen a personas de entre 50 y 69 años.

En 2026 se pondrá en marcha un grupo de trabajo específico para el seguimiento de los programas de detección precoz del cáncer. Este grupo contará con la participación de profesionales sanitarios, sociedades científicas y asociaciones de pacientes, y tendrá como objetivo compartir información, evaluar resultados y proponer medidas que permitan mejorar la eficacia y la calidad de estos programas.