El Consejo de Cuentas estrena las auditorías de ciberseguridad en la Junta con un aprobado para Agricultura

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, durante su comparecencia en las Cortes esta tarde. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha estrenado sus análisis de ciberseguridad en el sector público autonómico con una fiscalización sobre la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, como organismo pagador de fondos europeos, que acredita que dispone de una gobernanza establecida y operativa en esta materia con deficiencias acotadas y principalmente formales.

El presidente de la institución, Mario Amilivia, ha presentado este lunes este informe en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, junto a la auditoría financiera de la Gerencia de Servicios Sociales correspondiente al ejercicio 2022, dos trabajos que suman nueve recomendaciones, siete de las cuales han sido aceptadas por la Administración autonómica.

Con respecto a la fiscalización sobre Agricultura en 2024 --departamento que gestiona 924 millones de euros de la Política Agrícola Común (PAC)--, el Consejo ha constatado que cumple con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y la certificación 'ISO/IEC 27001', por lo que ha emitido seis recomendaciones centradas en especificar funciones, planificar la formación y gestionar el registro normativo, aceptadas salvo en un apartado.

Por otro lado, la auditoría de la Gerencia de Servicios Sociales --con un presupuesto definitivo de 1.246 millones de euros tras prorrogarse las cuentas de 2021 y una plantilla de 5.246 trabajadores con una temporalidad del 43 por ciento-- ha concluido que su Cuenta General refleja de forma fiable su actividad, aunque la entidad carece de un inventario completo de bienes y derechos.

Ante estas salvedades, la institución ha formulado tres recomendaciones a la Gerencia --actualizar el inventario, tener en cuenta la alta temporalidad al presupuestar gastos de personal y no incluir en el remanente de tesorería derechos de muy difícil recaudación--, de las que solo esta última ha sido rechazada, en una comparecencia con la que Amilivia ha alcanzado las 77 intervenciones parlamentarias con 169 informes expuestos en el actual mandato.