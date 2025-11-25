El Consejo de la Juventud de CyL detecta un apoyo mayoritario a la igualdad pero menos respaldo al feminismo

VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Juventud de Castilla y León ha presentado el Observatorio de Igualdad de Oportunidades y Violencia de Género en la Juventud de Castilla y León Valladolid, en el que se apunta que un 85,6 por ciento de los encuestados está a favor de la igualdad, un aumento del 5,2 por ciento con respecto al último trabajo, en 2023; mientras que descendido 8 puntos el apoyo al feminismo, del 52 al 44 por ciento.

El Consejo de la Juventud de Castilla y León ha presentado el informe en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el objetivo de conocer la percepción de las personas jóvenes de la Comunidad en torno a la igualdad de oportunidades y la violencia de género.

El estudio revela que, ante una situación de violencia, el 61,5 por ciento de la juventud actuaría llamando a la policía y el 75,7 por ciento afirma saber dónde acudir para interponer una denuncia, aunque este último dato desciende 1,8 puntos respecto al año anterior.

Con el objetivo de reforzar la importancia de denunciar, visibilizar los recursos de atención integral y recordar a las víctimas que no están solas, el CJCyL ha lanzado simultáneamente la campaña "Cárgate de fuerza, no estás sola".

Por otro lado, el Observatorio señala que el compromiso de la juventud con la igualdad continúa creciendo.

El 85,6 por ciento de las personas jóvenes declara apoyar la igualdad, un aumento de 5,2 puntos respecto a 2023. Sin embargo, el informe indica una caída del apoyo explícito al feminismo, pasando del 52 por ciento al 44 por ciento.

Esta diferencia, ha apuntado, ya se observó en 2023 y concluyen que "mientras el concepto de igualdad genera consenso, el término 'feminismo' provoca más resistencia y polarización".

Las desigualdades más señaladas siguen vinculadas al ámbito laboral: "salarios, ascensos, responsabilidades y conciliación".

De nuevo, se observa una brecha clara entre mujeres y hombres: ellas perciben más desigualdades (41,9 por ciento) que ellos (26,5 por ciento), mientras que los hombres jóvenes tienden en mayor medida a considerar que la igualdad ya se ha alcanzado (19,5 por ciento frente al 7,7 por ciento).

Por otro lado, en materia de violencia de género, el Observatorio pone en evidencia una notable disparidad en la definición del concepto.

Mientras que el 49 por ciento de la juventud la asocia a la violencia en la pareja sin diferenciar el género, solo un 26 por ciento se ajusta a la definición legal, que la describe como "violencia ejercida contra la mujer por el hecho de serlo".

DESENCADENANTES DE LA VIOLENCIA

Los factores que la juventud identifica como desencadenantes de la violencia son, principalmente, los celos (60,5 por ciento) y el machismo (60,1 por ciento), seguidos del consumo de alcohol y otras drogas (53,1 por ciento) y la falta de educación (50,4 por ciento).

Las diferencias por género aparecen una vez más y en este caso los hombres tienden a señalar con mayor peso los factores externos (como el consumo de sustancias o la falta de educación), mientras que las mujeres atribuyen mayor relevancia al machismo y a los celos como causas fundamentales.

En relación con los obstáculos que dificultan salir de una situación de violencia, siete de cada diez jóvenes consideran que las víctimas permanecen en la relación por sus hijos o por dependencia económica.

Asimismo, la mayoría de la juventud rechaza firmemente los estereotipos que culpabilizan a las mujeres, pues el 87,7 por ciento niega que sufran violencia porque la provoquen y el 77 por ciento descarta que la consientan.

No obstante, consideran que "aún persisten algunas percepciones estigmatizadoras, como la creencia de que las víctimas pertenecen mayoritariamente a grupos en riesgo de exclusión (39,9 por ciento)" o que los agresores padecen alguna enfermedad mental o alguna adicción (42,6 por ciento).

El informe aporta un dato que el Consejo ve "preocupante" pues el 26,8 por ciento de las personas jóvenes reconoce haber sufrido violencia de género en algún momento de su vida.

La mayoría de los casos proceden de parejas o exparejas, siendo el domicilio el principal espacio donde se producen las agresiones.

TIPOS DE VIOLENCIA.

Los tipos de violencia más frecuentes son la psicológica y la verbal, aunque también se registran casos de violencia física, sexual y digital, que continúa en aumento, "afectando especialmente a las chicas más jóvenes, y se manifiesta mediante control del móvil, exigencia de contraseñas, restricciones en redes y acoso o vigilancia".

El 51,9 por ciento cree que las redes han influido en el aumento de la violencia de género y un 48,7 por ciento considera que el acceso generalizado a contenidos sexuales condiciona la manera en que se entienden las relaciones.

Respecto a plataformas como OnlyFans, las opiniones "están divididas", aunque se señala la preocupación por los riesgos, la exposición y los estereotipos que pueden reforzar.

Por último, en materia de prevención, la formación en igualdad continúa extendiéndose.

El 60,9 por ciento de la juventud afirma haberla recibido, un ligero aumento respecto a 2023.

Aun así, un 40 por ciento reconoce no haber tenido acceso a ella, lo que resalta la necesidad de ampliar su alcance.