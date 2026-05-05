El Conservatorio de Valladolid recuerda que el plazo de inscripción para las pruebas de acceso finaliza el 15 de mayo

Archivo - Las bandas del Conservatorio Profesional de Música de Valladolid durante un concierto en la Sala Sinfónica del Centro Cultural Miguel Delibes. - CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VALLADOLID

VALLADOLID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Conservatorio de Valladolid, centro dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, ha recordado que el periodo de inscripción para realizar las pruebas de acceso correspondientes al curso académico 2026-2027 finaliza el próximo 15 de mayo.

El plazo, que permanece abierto desde el pasado 15 de abril, encara su recta final para todas las especialidades que se imparten en la institución. Esta convocatoria ha sido dirigida a todas las disciplinas del centro, con el objetivo de ofrecer una oportunidad a quienes deseen iniciar o continuar su formación musical reglada.

La institución destaca que el proceso de inscripción es un requisito obligatorio para poder optar a una plaza en cualquier especialidad durante el próximo curso escolar. Más allá de los instrumentos convencionales como el piano o el violín, el centro ha puesto en valor su oferta en especialidades de viento madera y metal, como el fagot, la trompa y la tuba. Asimismo, ha animado a los aspirantes a descubrir otras modalidades de cuerda, citando expresamente el contrabajo y el violonchelo como partes fundamentales de la formación.

La oferta educativa también ha incluido disciplinas de música antigua, entre las que destacan el clave, la flauta de pico y la viola da gamba, además de opciones modernas como el bajo y la guitarra eléctrica.

Según ha señalado el centro, estas disciplinas ofrecen formación técnica de alto nivel y posibilidades de participación en diversas agrupaciones orquestales y bandas.

Los interesados pueden obtener la información necesaria y acceder a los formularios de inscripción a través de los canales oficiales del conservatorio. Para facilitar el proceso, la institución ha habilitado un código QR informativo que permite un acceso rápido a todos los detalles y requisitos de la presente convocatoria.