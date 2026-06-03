El Consorcio de Medio Ambiente de Valladolid reforzará el servicio de punto limpio móvil con nueve cajas y dos camiones

Presentación de los nuevos puntos limpios móviles para el Consorcio Provincial de Residuos de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Valladolid ha recibido dos puntos limpios móviles, a los que se sumarán otros siete próximamente, y dos camiones eléctricos para su transporte, con lo que refuerza este servicio que ofrece en los diferentes ayuntamientos de la provincia.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha presentado en la Plaza de San Pablo el nuevo equipamiento acompañado por el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, y el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta, José Manuel Jiménez Blázquez.

El material lo ha entregado la Junta de Castilla y León en el marco del Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos de Castilla y León, un proyecto financiado por la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation EU, integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, cuyo objetivo es mejorar los sistemas de recogida selectiva de residuos y avanzar hacia una gestión más sostenible y eficiente.

Durante la presentación, el presidente de la Diputación de Valladolid ha destacado la importancia de esta inversión, cercana a los 250.000 euros, para seguir mejorando los servicios en el ámbito rural, donde sobre todo en las fechas estivales se multiplica la población, lo que conlleva aumentar el servicio de recogida de residuos.

Conrado Íscar ha subrayado además que esta inversión no solo supone aumentar los medios pero además amplía la gama de residuos a recoger y supone "innovar" pero también hacerlo de una forma más sostenible gracias al uso de vehículos eléctricos y nuevas infraestructuras de recarga, lo que contribuye a una gestión "más eficiente y respetuosa con el medio ambiente".

Para ello, la Diputación ya tiene cuatro puntos de recarga de los vehículos, dos instalados en el Centro Doctor Villacián y otros tantos en el Hospital Viejo.

MÁS RECICLAJE

El presidente de la Institución provincial ha apuntado que ahora hay que seguir "concienciando" a los vecinos, que "no es tarea fácil", a lo que considera que contribuirán estos nuevos equipamientos.

Durante la presentación, Jacinto Canales ha puesto esta actuación como un ejemplo de colaboración entre administraciones públicas, con fondos llegados de la Unión Europea que el Gobierno pone a disposición de las comunidades autónomas, en este caso la Junta, que es la que licita estos equipamientos para posteriormente ponerlos a disposición de la Diputación y, por lo tanto, del Consorcio Provincial de Residuos.

A este respecto, el presidente de la Diputación de Valladolid ha aprovechado la ocasión para pedir a la Junta y el Gobierno central que, de cara a las administraciones locales, amplíen los plazos de los fondos europeos porque están "encantados" con la financiación, pero encuentran "muchísimas dificultades".

En este marco, el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta ha explicado que el Ejecutivo autonómico ha destinado en los últimos cuatro años 100 millones de euros tanto en infraestructura para mejorar la recogida de la materia orgánica mejorar su gestión en los centros de tratamiento de residuos colocar nuevos puntos limpios, fijos y móviles.

Sin embargo, ha incidido en que la Unión Europea y el Gobierno central han puesto objetivos "muy exigentes" para el futuro que supondrán mejorar un 40 por ciento hasta 2030 la recogida selectiva de los residuos, un objetivo que habrá que alcanzar con lo que se haga en los próximos cuatro años porque es una obligación legal que emana de la normativa comunitaria.

"Aunque lo que vemos hoy puede parecer pequeño, la posibilidad que damos a los ciudadanos de que tengan una estructura como esta a su disposición, que de haga más fácil separar, siempre es muy importante", ha asegurado Jiménez Blázquez, quien ha concretado que en Castilla y León se producen casi 450 kilos de residuos por habitante y año que hay que gestionar.

RECOGIDA EN LA PROVINCIA

El servicio de Punto Limpio Móvil se presta desde el año 2008 y consiste en el traslado de un conjunto de contenedores de recogida selectiva al municipio solicitante, su instalación temporal y posterior retirada, así como la gestión y entrega de los residuos recogidos a gestores autorizados.

Actualmente, el Consorcio dispone de un camión con gancho y cuatro cajas-contenedor para la prestación de este servicio. Debido al incremento de las solicitudes, especialmente durante el periodo estival, se hacía necesaria la ampliación de los medios disponibles para dar respuesta a las demandas de los municipios.

Durante el año 2025, un total de 60 ayuntamientos solicitaron este servicio, realizándose 101 actuaciones de Punto Limpio Móvil. Además, en dos ocasiones fue necesario reforzar la recogida mediante camiones grúa con caja abierta debido al volumen de residuos depositados.

A través de estos puntos limpios móviles los vecinos pueden depositar residuos especiales y voluminosos como filtros de aceite y residuos de automoción, fluorescentes y otros residuos con mercurio, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías y acumuladores, metales o grandes enseres como colchones y muebles.