Continúan desalojados 405 vecinos por el incendio de Veguellina (León) ante los vientos cambiantes previstos

Imagen del incendio de Veguellina, en León. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los 405 vecinos desalojados de las localidades de Moreda, San Martín de Moreda, Valle de Finolledo, San Pedro de Olleros y Prado de la Somoza por el incendio de Veguellina (León) continuarán evacuados por el momento ante la previsión de vientos cambiantes para la jornada de este viernes.

Así lo ha confirmado el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), y ha añadido que el operativo de extinción ha impedido "bastante" el avance de las llamas durante las horas nocturnas.

No obstante, los vientos cambiantes previstos hacen necesario que continúen las labores encaminadas a defender los pueblos de la zona, motivo por el cual se mantienen por el momento las evacuaciones decretadas en el día de ayer.

Eduardo Diego ha concretado que el incendio ha evolucionado de forma favorable y ha señalado que los vientos registrados en la jornada de ayer "jugaron en contra" del fuego, aunque la meteorología de esta noche ha posibilitado un trabajo "efectivo" por parte del operativo. "Los medios se van a volcar concretamente en el frente que va en dirección a Moreda", ha añadido.

Precisamente en esta zona es donde se concentra buena parte de los medios que en estos momentos trabajan en las labores de extinción: 81 efectivos distribuidos en cuadrillas, autobombas, agentes medioambientales, bulldozers, técnicos de guardia, conductores y, junto a ello, diez medios aéreos --cinco helicópteros ligeros y cinco helicópteros medianos--, además del medio aéreo coordinador.

CONDICIONES FAVORABLES

Los vientos previstos a lo largo de la jornada de este viernes, al parecer, no serán tan intensos como los de ayer. Además, la temperatura será ligeramente más baja y mejoran las condiciones de humedad.

El delegado territorial de la Junta en León también se ha referido al incendio originado ayer en San Tirso, en el municipio de Vega de Valcarce, que ha provocado el corte del carril rápido de ambos sentidos en la A-6 próximo a su paso por San Tirso, entre los puntos kilométricos 426.0 y 426,5), que se prolongará durante varias horas para permitir las labores de extinción.

En estos momentos trabajan en la zona un agente medioambiental, una cuadrilla terrestre, dos autobombas y un medio aéreo, entre otros. El fuego permanece activo por causas que se encuentran en investigación desde las 14.55 horas de ayer.