Contratada la construcción de un tercer tramo de línea de Alta Velocidad Burgos-Vitoria por 241,6 millones

Tercer tramo de la LAV Burgos-Vitoria - MINISTERIO DE TRANSPORTES

BURGOS 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado la construcción de un tercer tramo de la nueva línea de Alta Velocidad (LAV) Burgos-Vitoria entre Manzanos (Álava) y La Puebla de Arganzón (Burgos) con una inversión de 241,6 millones de euros, IVA incluido.

Se trata de un trazado de siete kilómetros que, según ha destacado el Ministerio de Transportes, constituye un "nuevo desafío técnico y de ingeniería" ya que presentará una sucesión de siete viaductos que tendrán una longitud de 2,5 kilómetros.

Entre ellas, figura el viaducto sobre el río Zadorra, de más de un kilómetro de longitud y 50 metros de altura, que presentará un arco de hormigón de 222 metros para sortear el río, la línea de ferrocarril convencional Madrid- Hendaya, la carretera N-1 y la autovía A-1.

El Ministerio ha informado de que Adif ha adjudicado también la asistencia técnica y dirección facultativa de las obras de este tramo por 7,4 millones de euros y los servicios de control de calidad de materiales para la construcción de toda la línea por otros 4,6 millones de euros, en ambos casos con IVA incluido.

Las mismas fuentes han destacado que con la adjudicación de este tramo, Adif tiene en construcción, contratados o en licitación cuatro tramos de los siete en los que se ha estructurado la construcción de la plataforma de la nueva línea de alta velocidad que suman 54,8 kilómetros y han recordado que en estos momentos avanza en la construcción del primer tramo que se contrató, el Pancorbo-Ameyugo, con trabajos de movimientos de tierras, estructuras y túneles.

Transporte ha incidido en que ese proyecto también supone un "desafío técnico" dado que el 77 por ciento de sus 8,4 kilómetros discurren en una sucesión de tres túneles y tres viaductos, "con los que se integrará en el entorno y con las infraestructuras con las que se cruza, como la N-1, que sortea en hasta dos ocasiones".

Y en paralelo, Adif ultima las gestiones previas necesarias para iniciar las obras del tramo contratado recientemente, el de la Variante Ferroviaria de Burgos y Valle de las Navas, de 16,7 kilómetros, con una inversión de 136,6 millones de euros (IVA incluido). Este tramo comprende la construcción de seis viaductos, entre ellos los que cruzan el río Vena (643 metros) y el arroyo del Valle (444 metros).

Transportes ha informado de que también se avanza en la contratación del tramo actualmente en licitación el Piérnigas-Pancorbo, de 22,7 kilómetros, en el que destacan sus dos viaductos sobre el río Oroncillo, de 1,8 y 1,4 kilómetros, y se ultima la redacción y licitación de los restantes.