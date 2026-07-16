Controlado el incendio de Caboalles de Arriba (León) que se inició el pasado 7 de julio

Situación del incendio en Caboalles de Abajo el pasado 8 de julio. - JCYL

LEÓN 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de Caboalles de Arriba (León), en el municipio leonés de Villablino, ha quedado controlado en la tarde de este jueves, según ha informado la Junta de Castilla y León en su web de información sobre incendios Inforcyl.

El fuego, que fue causado por rayos el pasado día 7 de julio, alcanzó el IGR 1 el pasado día 10 y se ha mantenido activo, aunque ya en nivel 0, hasta la tarde de este jueves, cuando la Junta ha informado de que ha quedado controlado a las 17.27 horas.

En estos momentos participan en las labores de extinción un retén formado por cinco medios terrestres, cuando en el momento de mayor despliegue trabajaron hasta 80.

La superficie afectada todavía se encuentra en permietración.