Controlado el incendio de Guímara (León) que se originó el pasado domingo por un rayo

GUÍMARA (LEÓN), 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha dado por controlado el incendio forestal que se originó el pasado domingo día 12 de julio debido a la caída de un rayo y que llegó a estar en Índice de gravedad potencial (IGR) 1, según datos de la plataforma Inforcyl recogidos por Europa Press.

El fuego, que se declaró a las 22.40 horas del pasado domingo, se declaró nivel 1 a las 08.02 horas del lunes y se rebajó a gravedad 0 el martes por la tarde.

Por el momento no constan datos sobre las hectáreas que han resultado afectadas por este incendio.