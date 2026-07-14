Controlado el incendio de Tariego de Cerrato (Palencia) y siguen en IGR 1 los de Caboalles y Guímara (León)

Un bombero se prepara para extinguir el incendio forestal, a 6 de julio de 2026, en Ribota de Sajambre, León, Castilla y León (España). - Xuan Cueto - Europa Press

PALENCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de Tariego de Cerrato (Palencia) ha quedado controlado tras alcanzar el lunes el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, mismo nivel en el que se mantienen los fuegos originados en Caboalles d Arriba y Guímara (León), según datos de la plataforma Inforcyl.

El fuego de Tariego de Cerrato se dio por controlado a las 23.30 horas del lunes, mismo día en el que se originó y llegó a IGR 1. Su causa aún está en investigación, así como la superficie afectada en perimetración, mientras tres medios trabajan en la zona.

Por otro lado, el incendio de Caboalles de Arriba, causado probablemente por rayos el pasado 7 de julio, permanece en IGR 1 y congrega a cinco medios, mientras el de Guímara, activo desde el domingo 12 de julio, continúa en la misma situación y reúne a ocho medios que intentan sofocar el fuego.

Asimismo, el incendio que se inició en Canseco (León) el pasado 8 de julio se dio por controlado a las 20.19 horas del lunes. Este fuego fue causado probablemente por rayos y su superficie afectada aún está en perimetración.