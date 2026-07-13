Controlado en menos de dos horas el fuego en Las Navas (Ávila) que fue declarado IGR-1

Incendio en Las Navas del Marqués (Ávila). - JCYL

VALLADOLID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha dado por controlado el incendio que se ha originado en la tarde de este lunes en el municipio abulense de Las Navas del Marqués, en una zona próxima a la estación y a la urbanización Ciudad Ducal, según información disponible en la web de Inforcyl, y que llegó a provocar la declaración de índice de gravedad potencial 1 por afecciones leves a población o infraestructuras.

Los datos de la Junta señalan que las llamas se han originado a las 17.06 horas de este lunes, en la zona de Ciudad Ducal, dentro del municipio de Las Navas del Marqués (Ávila), y han quedado controladas a las 18.55 horas.

A las 17.50 horas se declaró la situación de IGR-1 por leves restricciones para la población o leve afección en infraestructuras. Según muestra la web de Inforcyl, el incendio se encuentra próximo a una vía de ferrocarril y a la carretera autonómica CL-505.

En lugar se ha desplegado un operativo de extinción compuesto por hasta 12 medios, que en torno a las 19.00 horas ya se ha reducido a ocho.