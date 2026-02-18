El convento de San Antonio de Padua inaugura su año jubilar en el VIII centenario de la muerte de San Francisco de Asís. - GONZALO GONZÁLEZ

ÁVILA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El convento de San Antonio de Padua, en Ávila, ha inaugurado "con una gran solemnidad" el Año Jubilar Franciscano, otorgado por el Papa León XIV con motivo del octavo centenario del fallecimiento de San Francisco de Asís.

La familia franciscana de la Diócesis celebró una Eucaristía presidida por el cardenal Ricardo Blázquez, concelebrada por los hermanos franciscanos de las fraternidades de Ávila y Arenas de San Pedro, así como por los religiosos carmelitas de Ávila, según ha informado este miércoles el franciscano y guardián de la fraternidad del convento de San Antonio de Padua en la ciudad de Ávila, Juan Carlos Moya, en un comunicado de prensa recogido por Europa Press.

"Este año oramos para que San Francisco nos impulse a todos, cada uno según sus posibilidades, a imitar al poverello de Asís y a formarnos en la medida de lo posible, según el modelo de Cristo", han asegurado los hermanos.

Esta celebración estuvo amenizada por los dos coros parroquiales y contó también con la participación de representantes de todas las ramas de la familia franciscana, así como con miembros de todos los grupos de la parroquia y otras congregaciones religiosas que arroparon el acto acompañados también del alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y del presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Ávila, Francisco Trullén Gálvez.

En la celebración se veneró la reliquia de San Francisco y después se dio paso a un convite en los salones parroquiales, ofrecido por los hermanos franciscanos.

Este año jubilar finalizará el 10 de enero de 2027 y hasta entonces la familia franciscana realizará diversas actividades culturales, formativas y celebrativas.