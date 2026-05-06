Convocadas ayudas para la creación de empresas y la innovación tecnológica en la enseñanza del español para extranjeros

Imagen de archivo de unos jóvenes emprendedores - JCYL

VALLADOLID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) publica este miércoles, 6 de mayo, el extracto de la convocatoria de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de subvenciones destinadas a financiar la creación de empresas y la innovación tecnológica en el sector de la enseñanza del español para extranjeros.

Podrán solicitar estas subvenciones en régimen de concurrencia competitiva los emprendedores y empresas, ya sean personas físicas o jurídicas privadas, con implantación en Castilla y León con dos modalidades, proyectos de creación de empresas dedicadas a la enseñanza del español para extranjeros en la Comunidad y proyectos relacionados con la innovación tecnológica de servicios o productos y con la creación o desarrollo de entornos digitales y nuevos formatos.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Bocyl, es decir, desde mañana, jueves 7 de mayo, al día 27, ambos inclusive.

El presupuesto destinado a esta convocatoria asciende a 200.000 euros. En cuanto a la cuantía individual, ninguna de las subvenciones que se conceda podrá ser superior del 60 por ciento del total del proyecto de inversión, con un límite de 50.000 euros por beneficiario.

Cultura ha recordado que estas subvenciones tienen como finalidad la creación de un tejido empresarial "suficiente e innovador" que garantice la competitividad y excelencia en la enseñanza del español para extranjeros.

Además, tienen como objetivo transmitir a los estudiantes extranjeros una imagen de calidad que identifique la enseñanza del español que se imparte en Castilla y León.