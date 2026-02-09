Convocado el VII Concurso Tesis en Tres Minutos, dirigido a estudiantes de doctorado de la ULE

Las tres ganadoras de la fase local de 2025 del Concurso Tesis en Tres Minutos. - ULE

LEÓN 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha convocado la séptima edición del concurso Tesis en Tres Minutos, dirigido al alumnado matriculado en la Escuela de Doctorado que no haya defendido su tesis en el momento de la inscripción, y que no haya sido ganador de uno de los tres primeros premios en la fase local o autonómica en anteriores ediciones.

El concurso cuenta con la colaboración de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) y el patrocinio del Consejo Social y de la Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa (Fgulem) y repartirá 1.900 euros en premios, 1.000 euros para el primer premio, 600 euros para el segundo y 300 euros para el tercero.

Además, ofrecerá recursos y actividades formativas para los candidatos y candidatas participantes, con el fin de fomentar el desarrollo de sus capacidades comunicativas y divulgativas que sirvan como puente entre investigadores y el público general, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El concurso Tesis en Tres Minutos es una competición que fue iniciada por la Universidad de Queensland (Australia) en el año 2008, que permite a los investigadores predoctorales desarrollar sus habilidades comunicativas y acercar el contenido de sus tesis a la sociedad en general. En la actualidad y con el paso de los años, universidades de todo el mundo han adoptado este modelo.

Las bases completas se pueden consultar en la página web de la Escuela de Doctorado. Una vez concluya el plazo de inscripción el próximo día 13 de febrero todas las personas que se hayan apuntado asistirán, con carácter obligatorio, al curso 'Habilidades de Comunicación' que se impartirá de forma gratuita por la Escuela de Formación de la ULE entre los días 9 y 11 de marzo.

A continuación tendrán lugar las semifinales los días 13 y 15 de abril y la final será el próximo 15 de abril. Las tres primeras personas clasificadas acudirán a la fase autonómica, que tendrá lugar en Burgos el 3 de junio.