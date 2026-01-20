Convocados los XXV Premios a la Innovación en la Enseñanza del Consejo Social de la ULE, dotados con 3.000 euros

Cartel de los XXV Premios a la Innovación en la Enseñanza del Consejo Social de la ULE. - ULE

LEÓN 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Social de la Universidad de León (ULE) ha convocado los XXV Premios a la Innovación en la Enseñanza, dotados con 3.000 euros y cuyo objetivo es reconocer el esfuerzo que realiza el profesorado en los procesos formativos, con la finalidad de premiar las experiencias desarrolladas en la ULE en el ámbito de la enseñanza.

La iniciativa mantiene el compromiso del Consejo Social de la ULE con la mejora continua de la enseñanza universitaria, que precisa seguir avanzando en el desarrollo de innovaciones metodológicas de los procesos formativos y hacer énfasis en los métodos de aprendizaje de las competencias por parte del estudiante y en los procedimientos para su evaluación, así como en la valoración de los resultados obtenidos.

La convocatoria establece un premio de 2.000 euros y un accésit de 1.000 y reconocerá las buenas prácticas en el diseño de nuevas experiencias que vinculen la formación teórica con sus aplicaciones prácticas, que comprometan las enseñanzas y los aprendizajes con el territorio y las comunidades locales, y que fomenten la internacionalización.

También serán tenidas en cuenta las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje y los sistemas de evaluación, la innovación en el diseño, utilización y mejora de los recursos didácticos y su contribución al aprendizaje a lo largo de la vida, así como la innovación vinculada a la realización de buenas prácticas en la formación académica, los valores cívicos y el diálogo de la universidad con la sociedad.

Las propuestas podrán ser presentadas por el profesorado de la ULE, grupos de investigación, departamentos, facultades o escuelas (sea de forma individual o por grupos), en el Registro General hasta el 30 de enero de 2026, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

REQUISITOS DE PRESENTACIÓN

Deberán presentarse en papel y en soporte electrónico (de acuerdo con el modelo que se facilita), especificando los siguientes datos: 'Presentación', 'Ámbito de aplicación' (nivel de enseñanza, titulaciones, posibilidades de generalización), 'Descripción de la experiencia y objetivos', 'Detalles acerca de la metodología', 'Evaluación de la experiencia', y 'Resultados cuantitativos y cualitativos'.

La solicitud deberá ir acompañada de una presentación del candidato o grupo, especificando su perfil docente, (centro, departamento adscrito, titulaciones en las que imparte docencia, dedicación docente), así como de una descripción de aquellos aspectos que quiera destacar en el ámbito de la innovación educativa.

Una vez recibidas las solicitudes y cerrado el plazo de admisión, el Consejo Social nombrará una Comisión de Evaluadores Externos ajenos a la ULE (compuesta por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la educación universitaria), que valorará las experiencias presentadas y realizará una propuesta razonada para la concesión del premio.

El fallo del jurado será inapelable y el premio se entregará en abril de 2026 en el acto académico con motivo de la festividad de San Isidoro.