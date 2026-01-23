Convocan una movilización y una tractorada infantil en Palencia contra Mercosur y recortes de la PAC

Un momento de la rueda de prensa de las organizaciones. - EUROPA PRESS

PALENCIA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, UPA, COAG y UCCL han convocado conjuntamente una movilización en Palencia el próximo jueves 29 para protestar contra el Tratado con Mercosur y la reducción de presupuesto para la PAC.

Las cuatro organizaciones han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se una a la convocatoria que tendrá como elemento más visible una tractorada infantil, que se ha organizado como un gesto simbólico para llamar la atención sobre el futuro del campo y la falta de relevo generacional, tal y como han explicado los representantes de las cuatro organizaciones durante la presentación de la convocatoria.

La manifestación partirá a las cinco de la tarde desde la plaza de Pío XII, recorrerá la calle Mayor hasta la Plaza Mayor, donde dos niño leerán un manifiesto y se hará un reparto de patatas y azúcar, dos productos emblemáticos del campo palentino.

Los convocantes han destacado que se trata de una movilización que pretende "interpelar directamente a la sociedad" y que se hará si cortes de tráfico y sin causar molestias a los vecinos.

El presidente de Asaja-Palencia, José Luis Marcos, ha explicado que la decisión de encabezar la marcha con niños se ha tomado para "hacer visible que el problema del campo no es solo presente, sino de futuro".

Marcos ha insistido en la importancia de que la sociedad comprenda de que el futuro del campo que son estos niños. También ha recordado en que la protesta se incluye en una jornada de movilizaciones a nivel nacional, pero que en Palencia han optado por fórmula distinta para llamar la atención.

La movilización se ha convocado para mostrar el rechazo del sector al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que las organizaciones consideran "profundamente perjudicial" para la agricultura y la ganadería, porque supone "no jugar con las mismas reglas", en alusión a que los productos procedentes de terceros países entran con otras exigencias de trazabilidad y con fitosanitarios y tratamientos que aquí están prohibidos.

En este sentido, ha destacado que el acuerdo no solo es "malo" para los productores, sino también para los consumidores, que van a adquirir alimentos tratados "con productos que no están permitidos dentro de la Unión Europea".

Por su parte, el general UPA Palencia, Blas Donis, se ha referido a la necesidad de una PAC "fuerte y bien dotada económicamente", y ha advertiro de que el sector no puede seguir perdiendo "poder adquisitivo". "No podemos seguir con el mismo presupuesto o más bajo mientras los costes de producción se disparan", ha apuntado.

Donis ha reclamado que la futura PAC mantenga sus dos pilares fundamentales: las ayudas directas y el desarrollo rural, sobre cuya desaparición ha alertado. "Sería letal para provincias como Palencia, donde los regadíos, la modernización y las inversiones son clave", ha detallado.

Donis se ha centrado además la "grave" situación del cereal, principal cultivo de la provincia, con precios "muy bajos" desde hace varios años y unos costes de producción "cada vez más elevados y las importaciones masivas" procedentes de países como Ucrania, Brasil o Estados Unidos, que "tiran los precios por los suelos".

El presidente de COAG Palencia, David Tejerina, se ha referido a la "competencia desleal" que asegura que generan los acuerdos comerciales con países que producen "bajo normativas mucho menos estrictas y modelos de producción totalmente distintos". Tejerina ha cuestionado los controles en frontera y la aplicación de las cláusulas de salvaguardia "sobre la que tenemos una experiencia negativa", ha apuntado.

Asimismo ha advertido del impacto que el acuerdo de Mercosur puede tener en sectores como el vacuno, el porcino, la miel o los cereales.

UNIDAD DE ACCIÓN

Finalmente, el representante de UCCL Palencia, Eduardo de las Sías, ha destacado la importancia de la "unidad de acción" de las organizaciones agrarias y ha acusado a la Unión Europea de tratar de forma "desigual a sus propios productores frente a los de fuera", haciendo referencia a las exigencias medioambientales y de calidad. De las Sías también ha insistido en que los "principales perjudicados acabarán siendo los consumidores".

Los cuatro convocantes han coincidido en hacer un llamamiento a la participación ciudadana en las protestas en la defensa del sector agrario y de la soberanía alimentaria y el futuro del medio rural.